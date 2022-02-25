Rusya'nın Ukrayna saldırısı 2. gününde: Ukrayna, Rusya'nın Kiev'e bugün tanklarla girmeyi planladığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın birçok noktasını koordineli bir şekilde hedef alan askeri operasyonun düğmesine basmıştı.

Rusya'nın yoğun saldırıları ikinci günde de devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 4.20'den sonra (TSİ 5.20) art arda patlama sesleri geliyor.

Haber ajanslarından gelen bilgilere göre aynı saatlerde ülkenin genelinde yeniden bir bombardıman başladı.

10.37: Çin Dışişleri Bakanlığı Ukrayna krizine ilişkin yaptığı yorumda, "Başkalarının içişlerine karışan ülkelerin itibarı zarar görecektir" dedi.

10.33: Japonya, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları artıracağını duyurdu. Buna göre, Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımları mali ve askeri kurumları da kapsayacak şekilde güçlendirecek. Başbakan Fumio Kishidai, yarı iletkenler gibi askeri ekipmanlarda kullanılabilecek malzemelerin ihracatının durdurulabileceğini açıkladı. Tokyo'nun ayrıca Rus finans kurumlarını ve bireylerini de hedef alacağını söyledi.



10.13: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hususunda, karşılıklı ticareti korumanın yollarını görüştü.

10.07: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla askeri personel kaybettiklerini tahmin ettiklerini açıkladı. Wallace, Rusya'nın saldırıların birinci gününde başarısız olduğunu ve Rusya'nın niyetinin tüm Ukrayna'yı ele geçirmek olduğunu söyledi.

ABD, İngiltere ve AB Rusya'ya uyguladıkları yaptırımları açıkladı. Rusya'ya en büyük yaptırımları ise İngiltere uyguladı.

09.35: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kiev'deki Rus roket saldırılarının kendisine Nazi Almanyası altındaki hayatı hatırlattığını söyledi. Kuleba, “Korkunç Rus roketleri Kiev'e saldırıyor. Başkentimiz en son 1941'de Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında böyle bir şey yaşadı. Ukrayna bu kötülüğü yendi ve bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Tüm bağları koparın. Rusya'yı her yerden kovun” dedi.



09.31: Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus füzelerinin erken saatlerde bombardımana başlamasının ardından hava saldırısı alarmı verdi. Ukrayna televizyonu, belediye yetkililerinin insanları en yakın sığınaklara gitmeye çağırdığını aktardı.



09.25: Ukrayna'da bir askeri yetkili, Çernihiv yakınlarında Rus askerlerinin, Ukrayna güçleri tarafından geri püskürtüldüğünü açıkladı.

MALYAR: RUS ORDUSU KİEV'İN KAPISINA DAYANDI



09.05: Ukrayna'da Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, Ukrayna ordusunun, sayısal olarak az olmasına rağmen, dört cephede mevzileri savunduğunu bildirdi. Ayrıca, Rus kuvvetlerinin günün ilerleyen saatlerinde başkent Kiev'in hemen çevresindeki bölgelere gireceği uyarısında bulundu. Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.



08.56: Ukrayna'nın hükümet danışmanı, "Bugün en zor gün olacak" diyerek, Rusya'nın planın Kiev'e tanklarla girmek olduğunu açıkladı. Danışman, yabancı müttefiklerden gelen güdümlü tanksavar füzelerinin hazır olduğunu sözlerine ekledi.



Rusya'nın vurdugu yerler.

08.49: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı uzun bir düredir işgal etmeyi planladığını öne sürdü. NBC Nightly News with Lester Holt adlı televizyon programında konuşan Blinken, "Bu Putin'in başından beri planladığı bir şeydi. Onu caydırmak, bu saldırıdan vazgeçirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Ama açıkçası, işgali uzun zamandır planlanıyordu. Bu tamamen Ukrayna'yı yörüngesine sokmaya çalışmakla ilgili, eğer yapabilirse, Sovyet imparatorluğuna yakın bir şey oluşturacak" dedi.

ZELENSKİ: SAVAŞ KOALİSYONUNA İHTİYACIMIZ VAR



08.38: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yayınladığı video mesajında uygulanan yaptırımların Rusya için yeterli ve caydırıcı olmadığını söyledi. Zelenski, dünyanın Ukrayna'yı uzaktan gözlemlemeye devam ettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya'yı masaya oturtmak zorundayız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var. Düşman beni bir

numaralı hedef olarak belirledi. İkinci hedef ailem. Devlet

başkanını ortadan kaldırarak Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek

istiyorlar. Başkentte kalacağım. Ailem de Ukrayna'da" dedi. Konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenski, "Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.



NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.



İNGİLTERE, AB, ABD'NİN RUSYA'YA YAPTIRIMLARINI OKUMAK İÇİN ÜLKELERİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ.



08.15: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus saldırıları hem askeri hem de sivil hedefleri amaçlıyor. Rus askerleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya'nın füze saldırıları yeniden başladı" dedi.



08.00: Ülkenin batısındaki şehirlerden Lviv'de siren sesleri duyuluyor. Kiev'deki birçok yabancı temsilcilik daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv'e taşınmıştı.



06.30: Ukrayna, Kiev'e saldıran bir Rus hava taşıtının vurulduğunu duyurdu. Uçağın düşerken binaya çarptığı belirtildi. DÜŞME ANININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ



UKRAYNA'DA ŞİMDİYE KADAR 137 KİŞİ ÖLDÜ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı sitem dolu açıklamada ilk gün sivil ve asker toplamda 137 kişinin öldüğünü duyurdu.



Ülkede genel seferberlik ilan edildi. 90 gün boyunca geçerli olacak kararnamede 18 yaşından büyük erkeklerin ülkeyi terketmesi yasaklandı. Dün de eli silah tutan herkes cepheye çağrılmıştı.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıklamıştı.



ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ'NİN KONTROLÜ RUS ASKERLERİNE GEÇTİ



Buna karşın Rusya'dan, "Bugünkü tüm hedeflerimize ulaştık" açıklaması gelmişti.



Üç koldan saldırı halindeki Rus ordusu Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini sürdürüyor. Başkent Kiev'in sadece 150 kilometre ötesinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolü Rus askerlerine geçti.



LİDERLER NE DEDİ?

Rus askerlerinin poziyonları.

Saldırıyı başlatan emri veren Vladimir Putin sonraki 15 saat boyunca sessizliğe gömüldü. Türkiye saatiyle akşama doğru açıklamalarda bulunan Putin Ukrayna konusunda Rusya'nın adım atmak zorunda kaldığını savunarak, "En önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor. Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu" diye konuştu.



Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, "Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık" dedi.

ZELENSKİ: BİZİ NATO'YA ALMAYA HAZIR DEĞİLLER

Zelenski ise yoğun bir gün geçirdi. Bir yandan ülkesine sesleniş konuşmaları yapan Ukrayna Devlet Başkanı diğer yandan diğer ülkelerin liderleriyle görüştü.

Avrupalı liderlerle NATO üyeliğini konuştuğunu söyleyen Zelenski, "Onlara direkt olarak NATO'da olup olmayacağımızı sordum, kimseden yanıt yok. Herkes korkuyor ama biz korkmuyoruz" demişti.

Zelenski Moskova'dan gelen diyalog mesajlarına ilişkin, "Ukrayna'nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, 'bizimle misiniz?' Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO'ya almaya hazır değiller" şeklinde konuşmuştu.

KİEV'DE BİNALAR VURULDU