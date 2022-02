Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 3. gününde: Rus askerleri yeniden ilerliyor

Rusya'nın Ukrayna saldırısında üçüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.



ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.



İşte saat saat en sıcak gelişmeler...

17.42: ABD Savunma Bakanlığı, “Ukrayna'nın etkin direnişi Rusya'nın ilerleyiş hızını kesiyor” derken, “Hızlı ilerleyemeyen Rusya'nın hüsranı artıyor” ifadelerini kullandı.



Pentagon, “Çoğu kısa menzilli olmak üzere 250'den fazla Rus füzesi fırlatıldı” dedi.



16.22: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zelenski, "Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim" dedi. "Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak" diyen Zelenski Karadeniz'den Rus savaş gemilerinin geçişinin yasaklanması ve Ukrayna'ya askeri ve insani yardımların da son derece önemli olduğunu belirtti.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!