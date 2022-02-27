Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. gününde: Müzakere heyetleri yola çıktı

Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.



ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.

İşte dakika dakika en sıcak gelişmeler...

20.37: Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka'nın Ukrayna'ya 2 bin 700 tanksavar füze göndereceğini açıkladı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini söyledi.



Hafif silahların yanı sıra Ukrayna'ya tanksavar da gönderileceğini belirten Andersson, "5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceğiz. Ayrıca insani yardım için 50 milyon euro ilave destek vereceğiz" diye konuştu.



AB: 7 MİLYONDAN FAZLA UKRAYNALI YERİNDEN EDİLEBİLİR



20.36: AB, Avrupa'nın en büyük insani kriziyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Avrupa İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden yıllar sonra ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen Ukraynalıların sayısının 7 milyondan fazla olabileceğini öne sürdü. Lenarcic, "Uzun yıllardır Avrupa kıtasında yaşanabilecek en büyük insani krize tanık oluyoruz. Genel olarak insani durum için, şu anda yerinden edilmiş Ukraynalıların beklenen sayısı 7 milyonun üzerinde" dedi.



20.27: G7 ülkelerinin finans liderleri, Rusya-Ukrayna krizini tartışmak için yarın bir araya geleceklerini açıkladı. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'daki için olası yardım seçeneklerimim tarışılacağını açıkladı. Toplantı planlarına aşina bir kaynak Reuters'e, G7'nin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Rusya'nın merkez bankasına yönelik son mali yaptırımları ve önemli Rus ticari bankalarının SWIFT finansal işlemler ağından çıkarılmasını tartışacaklarını söyledi.

G7 ülkeleri Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşuyor. Avrupa Birliği (AB) de G7 içinde temsil ediliyor.

20.17: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'ya savunma silahları, askeri donanım ve mali desteklerin devam ettiğini söyledi. Kuleba, Putin'in savaşını durdurmak için G7'deki mevkidaşları ile görüştüğünü ve yeni sert yaptırımlar uygulamak için konuştuklarını aktardı.



19.55: ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Ukrayna'ya yönelik saldırısından dolayı Rusya'yı BM'den izole edebileceklerini ve Rusya'ya baskı uygulamak için ellerindeki tüm araçları kullandıklarını açıkladı.



AB, HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATTI

19.37: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İlk kez Avrupa tarihinde savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceğiz. Ukrayna ordusunun taleplerinin karşılanması için gerekli mekanizmalara talimat verdik. AB'nin 27 ülkesinin gerekli adımları atarak, tüm yaptırımları en kısa sürede uygulanması için çağrı yaptık. Rusya Merkez Bankası'nın yanı sıra oligarkları da finansal sistemlerden çıkaracağız. Belarus'a da Rusya saldırılarına yardım ettiği için yaptırım uygulayacağız" dedi. Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.



19.36: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı. Von der Leyen, yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak" dedi. "Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız." ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını söyledi.



Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar" diye konuştu.



Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

19.31:Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, "Belarus'tan atılan İskender füzeleri Jitomir Havaalanına isabet etti" açıklamasını yaptı.

ZELENSKİ: GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

19.13: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ama deneyelim. Amacımıza ulaşmak için pragmatik olmak zorundayız. Bizim amacımız toprak bütünlüğü" açıklamasını yaptı.

18.58: Son 24 saatte yaklaşık 120 ABD'li Ukrayna'dan ayrıldı.



18.55: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, yerel saatle 17 civarında Belarus'tan Ukrayna'ya İskender füzelerinin atıldığını duyurdu.



18.35: Portekiz, hava sahasını Rus havayollarına kapattığını açıkladı. RUSYA'YA HAVA SAHASINI KAPATAN ÜLKELERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

18.24: ABD Savunma Bakanlığı, "Rusya, Ukrayna'ya attığı bazı füzelerde başarısız oldu. Ukrayna 320'den falza füze attı. Rus güçleri Kiev'in merkezinden 30 km uzakta. Rusya'nın Ukrayna'da kilit bir kenti ele geçirdiğine dair işaret yok" açıklamasını yaptı.

ABD'DEN PUTİN'İN NÜKLEER GÜÇ MESAJINA TEPKİ

18.21: ABD'li bir yetkili, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer caydırıcı kuvvetlerle ilgili kararının maddi olarak ne anlama geldiğini değerlendirmeye çalıştıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "ABD, Putin'in güvenlik güçlerini harekete geçirmesinin ardından anavatanı ve ortaklarını koruyabileceği konusunda kendine güveniyor" denildi.

18.11: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin başladığını açıkladı.

17.49: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya hava savunması ve tanksavar yardımlarının artırılacağını açıkladı.

17.46: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı, "Bütün ülkede sessizlik hakim" dedi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: NAZİLERİ YENDİĞİMİZ GİBİ ONLARI YENECEĞİZ

17.24: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile yapılacak müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

Kuleba şunları söyledi: "Avrupa'nın daha fazla adım atması gerekiyor. Rusya'ya petrol ve doğlagaz amborgosu yapması gerekiyor. Putin karşıtı koalisyonun yaptırımlarını artırmasını bekliyoruz. Bize silah ve mühimmat desteği gönderen ülkeleri unutmayacağız. Ülkemizin tanksavar ve uçaksavarlara ihtiyacı var. Rusya, Ukrayna'yı bir ulus olarak yok etmeyi amaçlıyor. Bu Putin'in Ukrayna halkına açtığı bir savaştır. Rusya'yı 80 yıl önce Nazileri yendiğimiz gibi yeneceğiz."

Görüşme masasına oturulmasını Ukrayna için bir zafer olarak nitelendiren Kuleba, "Ukrayna'nın neleri kabul edeceği açısından müzakereleri değerlendirmeyin, Rusya ağır kayıplar verince ültimatom vermeye başladı. Rus kayıpları artmaya devam etti. Rus ordusu mağlubiyet yaşadıktan sonra ültimatomları geride bıraktı. Rusya'nın ön şartsız olarak görüşmeyi kabul ediyor olması Ukrayna için bir zaferdir. Tabii ki dostlarımızın desteklerine müteşekkiriz. Ama bu bizim halkımızın mücadelesi" dedi.

"TEK BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Kuleba, ayrıca, "Belarus'un bir kentine gitmeyeceğiz ve Rusya'nın ne diyeceğine bakacağız. Oraya, herhangi bir anlaşma olmaksızın gideceğiz. Rusya'nın adımları konusunda ne düşündüğümüzü söyleyeceğiz. Belarus, askerlerinin Ukrayna'ya girmeyeceğine dair söz verdi. Umarız sözünü tutar. Onları yenmeye ve kontrol altına aldıkları bölgelerden onları çıkarmak için mücadele etmeye edeceğiz. Bu görüşmenin sonucu umarız barış olur. Ama kesinlikle teslim olmayacağız. Tek bir karış toprağımızdan ödün vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kuleba sözlerine şöyle devam etti:

"Zelenski, yabancı askerler için yabancı askerler lejyonu kurulması kararı aldı. Bunlar, kasabalarda kentlerde yaşayan insanların eline silah alması üzerine kuruldu. Bunların hepsi işgalcilere karşı savaşmaktadır. Bu son üç gün içerisinde yüzlerce taleple karşılaştık. Yabancılar, Ukrayna'ya gelip bize yardım etmek istediler.

Ukrayna'nın tüm generalleri savaşmak isteyen herkese açık olduğunu duyurdu. Elimizde bunula ilgili bazı sorunlar da var. Hava saldırıları gerçekleştiği için hava yoluyla buraya gelmeniz mümkün değil. Kara yoluyla gelebilirsiniz. Sizi silahlandıracağız ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olacaksınız.

"BİZİ NÜKLEER BOMBALARLA BİLE YENEMEZSİNİZ"

Bizim yaklaşımımız son derece basit bir gerçeğe dayanıyor. Sadece Rusya'yı dinleyeceğiz ve Putin'in askerlerinin ülkemizden nasıl çıkacağını konuşacağız. Eğer, Putin nükleer silahlarını kullanmayı düşünüyorsa ona bir mesajım var. Bizi nükleer bombalarla bile yenemezsiniz. Yüzlerce hatta binlerce Rus işgale karşı çıktı.Tabii ki savaşın yıkımından en fazla zarar gören Rus halkı oluyor."

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından şimdiye kadar 11 ülke hava sahalarını Rus havayollarına kapattı.

17.18: Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer caydırıcı gücünün yüksek alarma geçirme emrinin, mevcut olmayan tehditler üretme parçasının bir modeli olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, "Ukrayna'ya daha fazla destek vermeye hazırız. Rusya hiçbir noktada NATO'nun tehdidi altında değil" denildi.



17.14: İspanya Ulaştırma Bakanlığı, İspanya'nın hava sahasını Rus uçaklarına kapatmaya karar verdiğini açıkladı.



ŞİMDİYE KADAR EN AZ 300 BİN UKRAYNALI AB TOPRAKLARINA GİRDİ



17.09: Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalının AB topraklarına girdiğini, daha fazlası için hazırlık yaptıklarını söyledi. Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan sivilleri ve halihazırda mülteci akınıyla en çok karşı karşıya kalan AB ülkelerini desteklemek için dayanışma platformu ilan edeceğini belirten Johansson, "Şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalı AB topraklarına girdi" dedi.



Johansson, toplantıda gelecek günlerde daha fazla rakamlara ulaşacak mültecilerin AB topraklarına yerleştirilmesiyle ilgili hazırlık yapılacağını ifade ederek, "Bana göre, bu dönemde 'geçici koruma direktifini' kullanmanın doğru zamanı olacağını düşünüyorum. Bunu bugün tartışacağız. diye konuştu.



16.44: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum ele alındı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.



UKRAYNA: MÜZAKERELER BELARUS SINIRINDA YAPILACAK



16.37: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinden yapılan açıklamada, Ukraynalı ve Rus heyetlerin, Belarus sınırında müzakereler için bir araya geleceği açıklandı.



Zelenski, Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'ya saldırılarını başlatmasından bu yana ilk kez gerçekleşecek görüşmelerin ön koşul olmaksızın gerçekleştirileceğini söyledi. Zelenski, kararın Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko arasındaki bir telefon görüşmesinin sonucu olduğunu açıkladı.



Zelenski, “Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşmesinde mutabık kaldık" dedi.

16.30: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Ukrayna'nın Rusya ile Belarus'ta müzakere yapmayı kabul etmediğini duyurarak, Rus medyasının haberlerini yalanladı.

PUTİN'DEN NÜKLEER CAYDIRICI GÜÇLERİ YÜKSEK ALARMA GEÇİRME TALİMATI



16.12: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer caydırıcı güçlerine, Batı ile yaşanan gerilimler nedeniyle yüksek alarma geçime talimatı verdi.



Putin, üst düzey yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda, önde gelen NATO güçleriniN batı ülkeleri ile birlikte kendisin de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı sert mali yaptırımlar uygulayan "saldırgan açıklamalar" yaptığını öne sürdü.



Putin, Rus savunma bakanına ve genelkurmay başkanına nükleer caydırıcı kuvvetleri “özel bir muharebe görevi rejimine” geçirmelerini emretti. Rus lider, ayrıca bu hafta Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale eden tüm ülkeleri sert bir şekilde misilleme yapmakla tehdit etti.



UKRAYNA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNDEN "BAYRAKTARLAR"A ÖVGÜ



16.09: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Savaşa derhal son verilmesini talep ediyoruz. Biliyorsunuz ki gece boyunca hem de bugün hem karadan hem havadan Rusya'nın saldırıları devam etti. Ruslar Kiev'e girmek istiyorlardı, ama Harkiv'e girdiler. Son bilgilere göre Harkiv'e giren tüm birlikler etkisiz hale getirildi. Bugün Ruslar Karadeniz'den ilerlemek istediler. Karadeniz'deki yabancı gemilere ateş ediyorlar" diye konuştu.



Bununla birlikte Bodnar, savaşa son vermek ve müzakerelere başlamak için bir yol aradıklarını vurgulayarak, "Putin'in silahları teslim edin ve Gomel'e gelin ultimatomuna inanmadık. Rus ordusunun Ukrayna topraklarından çekilmesini istiyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyoruz" dedi. Bodnar, ayrıca Türkiye'de yapılan Bayraktar'ların Ukrayna'nın savunmasında çok etkili olduğuna dikkat çekti.



Büyükelçi ayrıca, "Bugün onlarca sivil altyapıya ateş edildi. Bunlar arasında anaokuları da yer alıyor. Çocuklarımız ölüyor. Sivil halkı öldürmek için ellerindeki tüm mevcut araçları kullanıyorlar. Bir ambulası ele geçirip ambulanstan ateş ettiler" diye konuştu.



16.04: Norveç, hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.



15.58: Rusya'nın devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Google'ın ana şirketi Alphabet'e bir yazılı talep gönderdiğini belirterek, Rus medyasının Google ve YouTube kanallarına erişiminin Ukrayna topraklarında yeniden sağlanmasını talep etti. Google daha önce, RBC, TV Zvezda ve Sputnik gibi medya kuruluşları ile Rusça yayın yapan YouTube kanallarının yasaklanacağını açıklamıştı.



RUS MEDYASI: UKRAYNA HEYETİ GOMEL'DE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ



15.38: Rus Medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Belarus'un Gomel kentinde müzakereleri kabul ettiğini iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, "Ukrayna heyeti, Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti. Rus heyeti oraya gidiyor" açıklamasını yaptı.



LUKAŞENKO: UKRAYNA'DA TEK BİR ASKERİMİZ YOK



15.32: Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Ukrayna'daki çatışma, uçurumun en ince noktası. Böyle devam ederse en kötüsü olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ya da herhangi bir sığınak ortada kalmayacak. Bu yüzden savaş bugün bitmeli. Ben buna savaş bile demem. Bu bir çatışma. Savaş bir iki gün sürecek ama Ukrayna'nın üçte biri kıyılmış olacak. Şimdiye kadar kimse Kiev'i bombalamadı. Putin ile görüşmemi bitirdim, beni bu konuda uyardı. Bu çatışmanın ne zaman başladığını dakikasına, saniyesine kadar biliyorum. O zamanlar Kiev'i bombalamak kimsenin aklına gelmemişti. Ukrayna'da konuşlanmış tek bir askerimiz yok" dedi.

15.30: Avrupa Birliği (AB), G7 dışişleri bakanlarının bugün online olarak görüşeceğini duyurdu.

15.27: Fransa, bu akşamdan itibaren hava sahasını tüm Rus uçalarına ve havayolu şirketlerine kapatacağını duyurdu.



15.07: Kremlin'den yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizi için arabuluculuk teklifinde bulunduğu belirtildi. Görüşmenin bir İsrail inisiyatifi olduğunu ve Putin'in Bennett'e Rusya'nın Belarus'un Gomel kentindeki heyetinin Kiev ile müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Ukrayna tarafının "tutarsızlık göstermesi nedeniyle bu fırsatı değerlendirmediği" öne sürüldü.



14.59: Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentin savunulmaya devam ettiğini duyurdu. Kliçko, ayrıca başkentte Rus birliklerinin bulunmadığını ve saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'de biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



14.46: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Zelenski, görüşmeye ilişkin daha fazla detay vermedi.



Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgeler.

RUSYA'DAN VATAN HAİNLİĞİ AÇIKLAMASI



14.42: Rusya Devlet Savcılığı, Rusya'nın güvenliğini hedef alan yabancı bir devlete veya uluslararası kuruluşa mali veya diğer yardımları sağlayan herkesin ihanetten suçlu bulunabileceğini ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.



14.38: Hollanda bu akşam itibariyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.



14.24: Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rusya Devlet Başkanı Putin'in adil bir mahkemede 21. yüzyılın savaş suçlusu olduğunu kanıtlayacaklarını açıkladı.



14.20: İtalya Başbakanlık Ofisi, ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.



14.11: Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna ve Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede masaya oturmasını istediklerini açıkladı.



14.05: Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, ülkenin kuzey sınırında ve doğu bölgesinde yeni doğalgaz sahalarının keşfedildiğini duyurdu.



14.01: Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı koymasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat göndereceğini açıkladı. Askeri yardım planının Çekya hükümeti tarafından onaylanmasının ardından Ukrayna'ya yardım taşıyan bir tren yola çıktı. Çekya Savunma Bakanlığı, 8,6 milyon dolar değerinde makineli tüfek, hafif makineli tüfek, saldırı tüfeği, tabanca ve mühimmat göndereceğini bildirdi.



HARKOV'UN KONTROLÜ TAMAMEN UKRAYNA'YA GEÇTİ



13.55: Ukrayna’da bölge valisi Oleh Sinegubov, Ukrayna'nın kuzeydoğudaki Harkov şehri üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söyledi. Sinegubov, "Harkov’un kontrolü tamamen bizim! Silahlı kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor ve şehir

düşmandan tamamen temizleniyor” açıklamasını yaptı.



13.52: Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı, Ukrayna'yı terk eden mülteci sayısının 368 bine ulaştığını açıkladı.

13.49: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurduklarını duyurdu. Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın askeri hareketliliğini sonlandırması için acil karar alınmasını ve davanın önümüzdeki hafta başlamasını talep ediyoruz" dedi.



13.40: Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Almanya havasahası ve havaalanlarının Rus uçaklarına üç ay boyunca kapatılacağını açıkladı. İnsani yardım uçalarının bu yasağın dışında tutulacağı belirtildi.



ALMANYA EK DOĞALGAZI KÜRESEL PİYASALARDAN ALACAK



13.14: Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım paketinin eşsiz olduğunu söyledi. Scholz, "NATO sınırları içerisindeki her bir metrekare toprağı savunacağız. Bur Rus halkının değil, Putin'in savaşı. Putin Rus imparatorluığu inşa etmek istiyor. Almanya ek doğalgazı küresel piyasalardan alacak" diye konuştu.



13.02: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Kuvvetleri'nin "Özel Kuvvetler Günü"nü kutladı.



13.00: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırıları nedeniyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğundan çıkarılması gerektiğini söyledi.



UKRAYNA'DA 64 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ



12.56: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.



Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

UKRAYNA: RUSYA ŞİMDİYE KADAR 4 BİN 300 ASKER VE 146 TANK KAYBETTİ



12.33: Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 4 bin 300 asker ve 146 tank, 27 uçak ve 26 helikopter kaybettiğini açıkladı.



12.26: Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı. Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.



12.11: AB yetkilisi, üye ülkelerin çoğunun Rus havayollarına sahalarını kapattığını belirterek, "Kısa süre sonra bu konuda resmi bir karar alınabilir" dedi. Yetkili ayrıca, tüm AB ülkelerinin Ukrayna'nın AB'ye üyeliğini desteklemediğini söyledi. AB çapında Rus uçuşlarına yönelik yasağın, bloğun dışişleri bakanları tarafından daha sonra tartışılacak olan Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin parçası olabileceği belirtildi.



UKRAYNA GÜÇLERİ KİEV'İN BATISINI KONTROL ALTINA ALDI



12.03: Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Kiev'in batısının kontrol altına alındığını açıkladı. Sözcü, aynı zamanda "Ukrayna güçleri Harkov'a giren araçların yarısını imha etti. Düşman insiyatifi kaybetti ve Belarus müzakerelerine giderek bunu doğrulamış oldu" dedi.



11.58: Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Rusya ile savaştaki durumun önemli ölçüde değişmediğini söyledi.

Rus askerlerinin konuşlandıkları bölgeler.

11.47: NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımı yapacak. Bu kapsamda Hollanda, Alman yapımı tanksavarları Ukrayna'ya gönderecek.

11.34: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya-Ukrayna krizinin uzun soluklu olacağından endişelendiğini açıkladı. Truss, ayrıca "Ukrayna güçlerinin Rus askerlerine direndiklerini görüyoruz. Ruslar ciddiyse askerlerini Ukrayna'dan çekmeliler. Krizin, İngiltere ekonomisi için bir bedeli olacak" dedi.



11.33: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif ettiğini hatırlattı. Altun, ''Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi'' dedi. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

11.32: Kremlin sözcüsü, Ukrayna'yı, görüşmeler devam ederken, Rusya'nın askerini opresyonlarının ertelenmeyeceğine dair uyardıklarını bildirdi.



LUKAŞENKO: UKRAYNA DEVLET STATÜSÜNÜ KAYBETMEK İSTEMİYORSA MASAYA OTURMALI



11.29: Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, "Ukrayna, devlet statüsünü kaybetmek istemiyorsa masaya oturmalı" diyerek Kiev'e çağrı yaptı. Rusya, müzakere heyetinin Belarus'un Gomel kentinde Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı, ancak Kiev Belarus'un Rus işgalinde suç ortağı olduğunu ve tarafsız bir aracı olarak görülemeyeceğini bildirdi.

11.18: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in bir danışmanı Reuters'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Rusya ile askeri saldırısı konusunda ültimatom olmadan yalnızca "gerçek" müzakereler istediğini söyledi. Moskova'nın müzakereler için Belarus'a bir heyet gönderme kararını "propaganda" olarak nitelendirdi.



11.15: Google, Rus devletine ait medya kuruluşu RT'nin uygulamalarının indirilmesini yasakladı. Google ayrıca, RT ve diğer devlet destekli Rus platformlarının web sitelerinde, uygulamalarında ve YouTube videolarındaki reklamlar için para almalarını engelleyeceğini duyurdu.



11.13: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dünya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki oy hakkını elinden almalı. Rusya'nın suç teşkil eden eylemleri soykırımın işareti" dedi.

ZELENSKİ, RUSYA İLE MÜZAKERELER İÇİN İSTANBUL'U ÖNERDİ

10.33: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. İşgal güçleri ambulans dahil her şeye saldırıyor. İşgalci güçler, askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırıyor. Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.



Zelenski, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.



Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında AB, ABD, İngiltere, Kanada, Japonya ve Avustralya yer alıyor.

10.14: Kremlin Sözcüsü'nden gelen açıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler için Belarus'a ulaştı. Rusya heyeti Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları’nın temsilcilerini kapsıyor.



09.36: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yurtdışından gelen gönüllüler için yabancı birlik kuracaklarını açıkladı.



09.24: Siren sesleriyle güne başlayan Kiev'de patlama sesi duyuldu.



09.11: Kuşatmanın sürdüğü Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.



08.50: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkov'a girdi.



07.24: Ülkeler yaptırımlarının ardından dev şirketlerde Moskova'ya karşı adımlar atıyor. Son olarak Google devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı.

Rusya'nın askeri kapasitesinin Ukrayna'dan çok daha fazla olduğu görülüyor.

06.20: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.



05.10: Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasilkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.



04.20: Vasilkov kasabasında bir akaryakıt deposuna Rus füzesi isabet etti. Vasilkov şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.



Vasilkov belediye başkanı paylaştığı mesajında, "düşman çevredeki her şeyi yok etmeye çalışıyor" dedi.



RUS GÜÇLERİNİN HARKOVA GİRİŞİ VE ÇATIŞMA ANI