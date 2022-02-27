Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. gününde: Ukrayna Rus kuşatmasına direniyor

Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.



ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.

Akşam saatlerinde Zelenski, "Erdoğan ve Aliyev müzakere organize etmeyi önerdi" açıklamasında bulundu.

Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov. Ukrayna Başkanlık Ofisi, Rus güçlerinin bir doğalgaz boru hattını patlattığını açıkladı. Gelişmenin çevresel bir felakete yol açabileceği ifade edildi. Halka camları kapalı tutma ve bol sıvı tüketme çağrısında bulunuldu.



İşte saat saat en sıcak gelişmeler...



07.00: Birleşmiş Milletler'den (BM) ülkedeki sivil bilançosuna ilişkin açıklama geldi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiği ve 240 sivilin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti.



06.20: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

05.10: Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasilkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

04.20: Vasilkov kasabasında bir akaryakıt deposuna Rus füzesi isabet etti. Vasilkov şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.

Vasilkov belediye başkanı paylaştığı mesajında, "düşman çevredeki her şeyi yok etmeye çalışıyor" dedi.

