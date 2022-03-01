Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 6. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 6. gününe girdi. Bölgede çatışmalar devam ederken Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.

BÖLGEDEN SON GELİŞMELER:



04.30: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.

22.20: Karartma uygulanan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tekrar siren seslerinin duyulmasıyla beraber Ukraynalılar yeraltı sığınaklarına geçti.

21.20: Başkent Kiev'in doğusundaki Brovary kenti Rus hava saldırısının hedefi oldu. Saldırının ardından bölgede büyük hasar meydana geldi, alevler gökyüzüne yükseldi. İlk bilgilere göre, saldırıda 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Brovary Belediye Başkanı'nın da olduğu bildiriliyor. Bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.



20.54: Reuters’ın bildirdiğine göre batılı yetkililer, “Rusya, Ukrayna sınırındaki güçlerinin yarısını Ukrayna’ya soktu” açıklamasını yaptı.