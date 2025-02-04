Rusya'nın uluslararası sulardaki zayıf noktası: Fıstık Deliği'nin önemi ve Putin'in zaferi

Rusya'nın Okhotsk Denizi'nde yer alan ve sadece 52 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan Fıstık Deliği, coğrafi küçüklüğüne rağmen, ülkenin uluslararası stratejileri ve ekonomik güvenliği açısından kritik bir öneme sahip.



ULUSLARARASI SULARDAKİ TEHLİKE



Adını yer fıstığının kabuğuna benzer görüntüsünden alan "Fıstık Deliği" Kamçatka Yarımadası, Kuril Adaları, Sahalin Adası ve Rusya ana karası arasında yer alıyor. Bu bölge, coğrafi açıdan son derece kritik bir noktada bulunuyor. Her ne kadar Rus kara sularıyla çevrili olsa da, bölge uluslararası sularda yer alıyordu. Ancak bölge, kıyıdan 200 deniz milinden daha uzak olduğu için uluslararası sular statüsündeydi. Bu durum, 1990'lı yıllarda yabancı ülkeler tarafından fark edildi ve Çin, Güney Kore, Polonya ve Ukrayna gibi ülkeler bölgeye hızla balıkçı gemilerini göndermeye başladı.



EKONOMİK VE EKOLOJİK TEHDİT

Fıstık Deliği’nin uluslararası sularda bulunması, Rusya için büyük bir tehdit haline geldi. Balık sürülerinin bu bölgeye girmesi ve yabancı balıkçı gemilerinin aşırı avlanması, Rusya'nın balık stoklarını olumsuz etkileyerek ekonomik kayıplara yol açtı. 1991 yılında Çin, Polonya ve Güney Kore'den gelen filolar yaklaşık 700 bin metrik ton balık toplarken, ertesi yıl bu miktar 1 milyon metrik tona ulaştı. Bu sorunun çözülmesi için 2012'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümeti uluslararası hukuka başvurmayı seçti.

