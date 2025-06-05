Rusya'nın Voronej bölgesinde demiryolunda patlama

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej bölgesindeki demiryolunda patlama meydana geldiğini bildirdi.



FSB'den yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde meydana gelen patlama sonucu demiryolu hattının hasar gördüğü belirtildi.



Olay esnasında söz konusu hatta bir trenin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Patlama, tren geçmeden meydana geldi. Makinist, hasar gören yeri fark ederek treni durdurdu. Böylece trenin hasar görmesi engellendi, insan kaybı önlendi" ifadelerine yer verildi.



DAHA ÖNCE DE 2 PATLAMA YAŞANMIŞTI

Rusya'nın Bryansk ve Kursk bölgelerindeki köprülerde patlamalar meydana gelmişti.



Bryansk bölgesinde, 1 Haziran'da patlatılan otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu yedi kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.



Rusya, Ukrayna'yı sivil altyapı unsurlarına saldırı düzenlemekle suçlamıştı.