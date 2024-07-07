Rusya'nın Voronezh bölgesinde OHAL: Ukrayna İHA'ları depoda yangın çıkardı

Rusya'nın Voronezh bölgesinde Ukrayna saldırısı nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ukrayna sınırındaki batı bölgesinin valisi, bugün yaptığı açıklamada, Kiev'e ait bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının, bir depoda yangına yol açmasının ardından bölgenin bazı kesimlerinde OHAL ilan edildiğini bildirdi.



Vali Alexander Gusev, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı yok" dedi ve bölgenin Podgorensky bölgesindeki bazı sakinlerin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.



Öte yandan Ukrayna hava kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin, Rusya'ya ait 13 insansız hava aracının tamamını imha ettiğini söyledi.



Hava kuvvetleri Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın iki adet İskender balistik füzesi de fırlattığını belirtti ancak silahlara ne olduğu konusunda detay vermedi.



Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus İskender balistik füzelerinin, Ukrayna'nın Odesa bölgesinde Patriot karadan havaya füze sistemlerine ait iki rampayı imha ettiğini bildirdi.



Bakanlık, saldırının Yuzhne limanı bölgesinde gerçekleştiğini ve bir radar istasyonunun da imha edildiğini kaydetti.

