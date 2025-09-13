Rusya'nın yeni "radar üssü" bir kez daha gündemde

Rusya’nın Kaliningrad’daki askeri tesislerinde yeni bir anten kompleksinin inşa edildiği ortaya çıktı.

Açık kaynak analiz grubu Tochnyi, Newsweek’e yaptığı açıklamada bu gelişmenin Moskova’nın Avrupa ile “daha büyük ve uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını” gösterdiğini ileri sürdü.



ÜSSÜN STRATEJİK ÖNEMİ



NATO üyeleri Litvanya ve Polonya ile çevrili Kaliningrad, zaten S-400 hava savunma sistemleri, İskender balistik füzeleri ve Baltık Filosu’nun donanma unsurlarına ev sahipliği yapıyor.

Yeni tesisin Polonya sınırına sadece birkaç kilometre mesafede kurulması, ittifakın doğu kanadındaki ülkelerin Rusya’nın niyetlerine dair uyarılarını güçlendiriyor.



TESİSİN ÖZELLİKLERİ NELER?



Kaliningrad’ın Çernyahovski bölgesinde yapımı tamamlanmak üzere olan tesis, askeri seviyede anten dizilerinden oluşuyor.

Ağustos ayında yayınlanan uydu görüntüleri, Mart 2023 ile Ağustos 2025 arasında gelişen dev bir anten ağını gözler önüne serdi.

Çapı bin 600 metreyi bulan bu dairesel yapı, çok düşük frekanslı sinyallerle iletişim kurabilecek kapasiteye sahip.

RUSYA, İLETİŞİMLERİ DİNLEYEBİLİR



Analistler, sistemin hem denizaltılarla haberleşmede kullanılabileceğini hem de NATO’nun Doğu Avrupa’daki iletişimlerini dinleme potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

Ancak kullanılan bant genişliğinin sınırlı olması, aktarılabilecek verilerin koordinatlar gibi küçük çaplı bilgilerle kısıtlı olduğunu gösteriyor.

