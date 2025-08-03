Rusya'nın yeni ve ölümcül silahı savaşa dahil oldu

Rusya, Ukrayna’ya yönelik bombardımanlarda kullanılmak üzere yeni bir güdümlü kayma bombasını devreye soktu. Bu gelişme, Moskova'nın hava saldırı kabiliyetlerini artırma yönündeki çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.



Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın yeni UMPB-5 güdümlü hava bombalarının son iki ay içinde Su-34 savaş uçakları tarafından iki farklı bölgeye atıldığını bildirdi.



Washington merkezli düşünce kuruluşu Foundation for Defense of Democracies (FDD) tarafından Newsweek ile paylaşılan analizde, bu kayma bombasının Rusya’nın düşük maliyetli ve menzili uzatılmış güdümlü mühimmat geliştirme çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.



SAVAŞTAN ÖNCE NADİREN ÜRETİLİYORDU



Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgal girişiminden önce Moskova, kayma bombaları ve diğer güdümlü mühimmatlara ne kadar ihtiyaç duyacağını hafife almıştı. Savaş öncesinde bu tür bombalar görece pahalı olduğundan nadiren kullanılıyordu.



Rusya’nın işgalin başında Ukrayna hava savunmalarını yok edememesi, Moskova'yı daha ucuz ve uzaktan fırlatılabilen bombaları geliştirmeye itti. Bu da hava kuvvetlerinin savaşta daha etkin bir rol oynamasını sağladı.



DEFALARCA UKRAYNA ŞEHİRLERİNİ HEDEF ALDI



Ukraynalı yetkililer, UMPB-5 bombasının önce Sumi bölgesinde, ardından Harkov kentinde düzenlenen saldırılarda kullanıldığını bildirdi. Bu saldırılardan biri bir hastaneyi hedef aldı.



İkinci olayda, bir Su-34 savaş uçağının bombayı Rusya'nın sınırındaki Belgorod bölgesinden yaklaşık 105 kilometre uzaklıktan fırlattığı belirtildi.



SİLAH HALA TEST AŞAMASINDA



Uzmanlar, Rusya’nın bu silahı hala test ettiğini ve teknik özelliklerinin tam olarak bilinmediğini ifade etti. UMPB-5 adından, ilk kez 2024 baharında görülen UMPB D-30SN modelinin bir türevi olduğu anlaşılıyor.



ÖNCEKİ VERSİYONDAN EN AZ 2 KAT DAHA GÜÇLÜ



D-30SN modelinin 80 kilometreyi aşan menzili ve yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir savaş başlığı bulunuyor. Bu da önceki versiyona göre 2,5 kat daha güçlü olduğu anlamına geliyor.



Temmuz 2025’te Rusya'nın günde ortalama 160 kayma bombası kullandığını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye göre, bu sayı 2023 baharına kıyasla sekiz kat artmış durumda.

