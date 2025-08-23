Rusya'nın yeni casus üssü: "Avrupa’yı dinleyen dev anten"

Uydu görüntülerine göre Rusya, son iki yıldır Baltık Denizi kıyısında yeni bir casus üssü inşa ediyor.

Açık kaynak araştırma grubu Tochnyi, söz konusu tesisin Rusya-Ukrayna savaşı üzerine araştırmalarında tespit edildiğini ve Kaliningrad bölgesinde yer aldığını açıkladı.

NATO üyeleri Polonya ve Litvanya arasında kalan bu Rus bölgesi, Moskova açısından stratejik önemde bulunuyor.

SOĞUK SAVAŞ TEKNOLOJİSİNE DÖNÜŞ

Araştırmacılara göre Kaliningrad’ın Çernyahovskiy bölgesindeki tesis, dairesel biçimde düzenlenmiş bir anten dizisi (CDAA) olabilir.

Bu tür yapılar, Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler tarafından yaygın şekilde kullanılarak telsiz iletişiminin yönünü bulma, elektronik gözetleme ve denizaltılarla iletişim için geliştirilmişti.

Bu yapılar sayesinde Rusya, NATO’nun radyo haberleşmesini dinleyebilir, sinyallerin kaynağını tespit edebilir ve elektronik harp kapasitesini artırabilir. Ayrıca Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik’teki denizaltılarla haberleşmek için de kullanılabileceği belirtiliyor.

DEVASA BOYUTLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Tochnyi’nin uydu görüntüsü analizine göre tesisin çapı bin 600 metreye kadar ulaşabilir. Bu da bilinen CDAA örneklerinden çok daha büyük bir yapı olduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılar kesin bir sonuca varmanın zor olduğunu kabul etse de, alandaki çok sayıda ayrıntı bu ihtimali güçlendiriyor:

- Merkezden çevreye uzanan radyal kazı izleri



- Güvenlik duvarı ve kontrol noktası inşası



- Toprak hareketleriyle oluşturulmuş en az altı eş merkezli halka



Uydu görüntülerinde çevredeki ormanlık alanın zamanla tamamen düzleştirildiği ve 2023 yazında çevre duvarının inşa edildiği görülüyor.

JEOPOLİTİK ÖNEM

Kaliningrad, Rusya’nın en batıdaki toprağı olarak Kremlin’e Baltık Denizi’nde seyrüsefer ve hava sahası avantajı sağlıyor. Bölge zaten ağır şekilde militarize edilmiş durumda.

Tochnyi araştırmacıları, “Böylesi bir yapının bu bölgede konuşlandırılması stratejik açıdan mantıklı” diyor.



Henüz inşaat halinde olsa da, söz konusu üssün Rusya’nın sinyal istihbaratı ve iletişim mimarisinin kilit bir unsuru olacağı belirtiliyor.