Rusya'nın yıldırım saldırı birlikleri: "Motosiklet taburları"

Rusya'nın 2022 yılında başlayan Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları değişik taktik ve stratejilerin de test edilmesini sağlıyor. En son dikkat çeken atılımlardan biriyse Rusya'nın oluşturduğu motosiklet taburları oldu. Uzmanlar her ne kadar yıldırım saldırına olanak tanısa da motosikletlerin aynı zamanda daha savunmasız ve dengesiz olduğunu vurguluyor.

Rusya'nın yıldırım saldırı birlikleri: "Motosiklet taburları"
Zarya Taburu = (Rus devlet kanalı Rossiya-1)

'nın Şubat 2022'de başlayan 'ya yönelik geniş çaplı işgali farklı savaş yöntemleri ve stratejilerin ortaya çıkışını da tetikliyor.

En dikkat çeken atılımlardan biri ise Rusya'nın kurduğu motosiklet taburları.

"AÇIK DÜŞMAN İLERLEMESİ"

Rus ordusu, Ukrayna tarafından "açık düşman ilerlemesi" olarak tanımlanan savaş yöntemini kullanıyor: motosikletlerin hızlı saldırı süvarileri olarak kullanılması.

Giderek daha fazla sayıda küçük araç, daha yavaş ve daha kolay tespit edilebilen zırhlı piyade taşıyıcıları yerine kullanılmaya başlıyor. Drone saldırılarından korunmak için bu motosikletler metal kafeslerle güçlendiriliyor.

İddiaya göre Rus ordusu, motosikletleri Zaporijya ve Donetsk gibi bölgelerde kullanıyor.

TESPİT EDİLMESİ ZOR

Son aylarda Rus askerlerinin Telegram hesaplarında elektrikli motosikletlerin de görüldüğü belirtilirken bunların daha sessiz olduğu ve drone'ların gece görüşü tarafından tespit edilemediği de vurgulandı.

Profesyonel saldırı birimlerinde sekiz askerden oluşan gruplar, akşam karanlığında veya gece vakti dört motosikletle yola çıkarak saldırıları gerçekleştiriyor.

SAVUNMASIZ VE DENGESİZ

Motosikletlerle saldırı düzenlemenin bazı dezavantajları da var. Her ne kadar yıldırım saldırına olanak tanısa da motosikletler aynı zamanda daha savunmasız ve dengesiz.

Hızlarına ve manevra kabiliyetlerine rağmen genellikle insansız hava araçları ve toplar için kolay hedefler oluyorlar. Koruma eksikliği nedeniyle sürücülerinin hayatta kalma şansı da minimum düzeyde.

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