Rusya'nın Zafer Günü'ne katılacak ülkelerin listesi yayınlandı

Moskova'da cuma günü düzenlenecek geçit törenine katılacak ülkeler arasında Filistin de yer alıyor.

Rusya'nın Zafer Günü'ne katılacak ülkelerin listesi yayınlandı
Moskova'da provalar devam ediyor.

Kremlin, 9 Mayıs'taki Zafer Günü'ne katılmayı planlayan ülkelerin listesini yayınladı.

The Moscow Times'ın bildirdiğine göre 13 ülkeden askeri personelin geçit törenine katılması bekleniyor.

Azerbaycan, Belarus, Çin, Mısır, Laos , Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Myanmar, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Vietnam askeri birlikleri de geçit töreninde yürüyecek.

Şu ülkelerin liderleri Zafer Günü'nde hazır bulunacak: Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Brezilya, Burkina Faso, Çin, Kongo, Küba, Mısır, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Gine-Bissau, Kazakistan, Kırgızistan, Laos, Moğolistan, Myanmar, , Sırbistan, Slovakya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Venezuela, Vietnam ve Zimbamve.

Kuzey Kore ve Rus kontrolündeki Abazya ile Güney Osetya'dan temsilciler ve 31 ülkeden savunma bakanları geçit törenine katılanlar arasında yer alacak.

AB'DEN LİDERLERE "KATILMAYIN" ÇAĞRISI

Her yıl 9 Mayıs'ta Rusya, İkinci Savaşı'nın sona ermesinin yıldönümünde, görkemli bir askeri geçit töreni düzenliyor. Geçen yıl yalnızca 9 yabancı lider etkinliğe katılmıştı.

Ukrayna ve çoğu Avrupa ülkesi Zafer Günü'nü 8 Mayıs'ta kutluyor.
Ukrayna, Rusya'nın kutlamalarına karşı koymak üzere üst düzey Avrupa Birliği liderlerini ve yetkililerini 9 Mayıs'ta Kiev'e davet etti.

AB'nin en üst düzey diplomatı Kaja Kallas, 15 Nisan'da AB liderlerini, Rusya'nın Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katılmamaları konusunda uyarmıştı.

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