Rusya'nın Zafer Günü'ne katılacak ülkelerin listesi yayınlandı

Kremlin, 9 Mayıs'taki Zafer Günü'ne katılmayı planlayan ülkelerin listesini yayınladı.

The Moscow Times'ın bildirdiğine göre 13 ülkeden askeri personelin geçit törenine katılması bekleniyor.

Azerbaycan, Belarus, Çin, Mısır, Laos , Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Myanmar, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Vietnam askeri birlikleri de geçit töreninde yürüyecek.

Şu ülkelerin liderleri Zafer Günü'nde hazır bulunacak: Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Brezilya, Burkina Faso, Çin, Kongo, Küba, Mısır, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Gine-Bissau, Kazakistan, Kırgızistan, Laos, Moğolistan, Myanmar, Filistin, Sırbistan, Slovakya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Venezuela, Vietnam ve Zimbamve.

Kuzey Kore ve Rus kontrolündeki Abazya ile Güney Osetya'dan temsilciler ve 31 ülkeden savunma bakanları geçit törenine katılanlar arasında yer alacak.

AB'DEN LİDERLERE "KATILMAYIN" ÇAĞRISI

Her yıl 9 Mayıs'ta Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıldönümünde, görkemli bir askeri geçit töreni düzenliyor. Geçen yıl yalnızca 9 yabancı lider etkinliğe katılmıştı.

Ukrayna ve çoğu Avrupa ülkesi Zafer Günü'nü 8 Mayıs'ta kutluyor.

Ukrayna, Rusya'nın kutlamalarına karşı koymak üzere üst düzey Avrupa Birliği liderlerini ve yetkililerini 9 Mayıs'ta Kiev'e davet etti.

AB'nin en üst düzey diplomatı Kaja Kallas, 15 Nisan'da AB liderlerini, Rusya'nın Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katılmamaları konusunda uyarmıştı.

