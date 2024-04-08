Rusya'nın Zaporijya saldırısında 3 kişi öldü

Rusya Ukrayna savaşında karşılıklı saldırıları bugün de devam etti.

Zaporijya bölge valisi, Rusya'nın Zaporijya bölgesine yönelik saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Ukrayna da dün Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti.

Rusya ayrıca bugün Ukrayna'nın Zhytomyr bölgesini de bombaladı. Bölgeye bağlı Zvyahel ilçesi belediye meclisi, Rus hava saldırısının hava kirliliğine neden olduğunu bildirerek insanları içeride kalmaya çağırdı.

Yetkililerinin belirttiğine göre Zhytomyr bölgesinde kritik altyapıya yönelik hava saldırısı lojistik tesislerine zarar verdi.

Zvyahel şehir konseyi, yaptığı açıklamada "Rusya dün gece topluluğun altyapı nesnesine saldırdı. Sivil nüfus arasında can kaybı yok. Şu anda doğrudan bir hava kirliliği tehdidi var, bu nedenle kapalı pencerelerle içeride kalmak öneriliyor" dedi.

"UKRAYNA NÜKLEER GÜVENLİĞİ RİSKE ATTI"

Rusya, Ukrayna'nın dün, Zaporijya nükleer santraline üç kez saldırdığını açıkladı ve Batı'nın bu saldırıya yanıt vermesini talep etti. Ancak Kiev saldırılarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise santralin Kasım 2022'den beri ilk kez doğrudan hedef alındığını belirtti ve saldırının nükleer güvenliği tehlikeye attığını ifade etti.

