Rusya'sız barış zirvesi | İsviçre'deki Ukrayna Konferansı'na 90 ülke ve kuruluş kayıt yaptırdı

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna barış zirvesine 90 devlet ve kuruluş kayıt yaptırdı. İsviçre hükümeti, bildirilen açıklamada, devletlerin yarısının Avrupa'dan gerisinin diğer kıtalardan olduğu belirtildi.

Rusya'sız barış zirvesi | İsviçre'deki Ukrayna Konferansı'na 90 ülke ve kuruluş kayıt yaptırdı

hükümeti, 15-16 Haziran'da yapılması planlanan Barış Zirvesi için başkent Bern'de basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda yapılan açıklamada, zirvenin gelecekteki bir barış sürecine her iki tarafın nasıl dahil edileceğinedair bir yol haritasını ortaklaşa belirlemeyi amaçladığı belirtildi.

Zirve için şu ana kadar 90 devlet ve kuruluşun kayıt yaptırdığı bildirilen açıklamada, devletlerin yarısının Avrupa'dan gerisinin diğer kıtalardan olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Zirvede nükleer güvenlik, seyrüsefer serbbestliği, gıda gücenliği ve insani konular ele alınacak" denildi.

'nın davetli olmadığı barış konferansının sona ermesi için bir sonuç bildirgesinin hazırlandığı da ifade edildi. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, birliğin zirveyi tümüyle desteklediğini, katılımın geniş olması için uluslararası ortaklarla çalıştığını söylemişti.

Moskova'da ise Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, konferansın geleceğinin olmadığını söylemişti.

Peskov, "Bu zirvede Rusya'sız Ukrayna ile ilgili konuları tartışma fikri saçma" diye konuştu.

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