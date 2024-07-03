Rusya'ya bağlı Dağıstan'da peçe takmak yasaklandı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde, 23 Haziran'daki silahlı saldırılar nedeniyle peçe takmak yasaklandı. Yasağın, güvenlik tehditleri ortadan kalkana kadar devam edeceği bildirildi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da peçe takmak yasaklandı

'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Müftülüğü, bölgede peçe takmayı geçici olarak yasakladığını duyurdu.

Karar, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgede, kilise ve sinagoglara yönelik son saldırıların ardından güvenlik tehditlerinin geçerliliğini koruduğu gerekçesiyle alındı.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 17'si polis, 5'i sivil olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti. 5 saldırgan da öldürüldü.

Rus basınına yansıyan haberlerde, saldırganlardan ikisinin Dağıstan’ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov’un oğulları olduğu öne sürüldü.

Saldırının ardından gözaltına alınan Omarov’un görevinden alındığı açıklanırken, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, saldırganların arasında Omarov'un akrabalarının bulunduğunu ve bu nedenle yönetici pozisyonundakilerin soruşturmadan geçirileceğini açıkladı.

Saldırıların organizasyon sürecinde yer aldığı şüphesiyle bir kişi ise tutuklandı.

22 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da da son 20 yılın en ölümcül saldırısı gerçekleşmişti.

Terör örgütü , Crocus Konser Salonu'na düzenlediği saldırıda  140 kişi öldürmüştü.

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