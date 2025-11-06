Rusya'ya karşı “Drone Duvarı” kuruluyor

Polonya ve Romanya, son aylarda artan Rus drone'u ihlalleri sonrası hava savunmalarını güçlendirmek için yeni bir Amerikan sistemini devreye alıyor. “Merops” adı verilen bu yapay zeka destekli sistem, drone'ları tespit edip etkisiz hale getiriyor ve hatta gerektiğinde drone'lara karşı drone göndererek müdahale ediyor.

DOĞU KANADINA YENİ KALKAN

Associated Press’in haberine göre, NATO’nun doğu kanadını güçlendirme hamlesi kapsamında Polonya ve Romanya’da konuşlandırılacak olan Merops, Danimarka tarafından da satın alındı. Sistem, orta boy bir pikap kasasına sığabilecek kadar kompakt ve uydu ile elektronik iletişim kesildiğinde bile otonom olarak çalışabiliyor.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı Operasyonlardan Sorumlu Yardımcı Şefi Albay Mark McLellan, “Bu sistem, hedef tespiti açısından çok hassas ve düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. F-35’i havalandırıp bir füzeyle droen vurmak yerine, Merops bunu çok daha ucuz şekilde yapabiliyor.” dedi.

KUŞ MU, UÇAK MI, DRONE MU?

Drone'ların düşük ve yavaş uçuşu, radar sistemlerinin onları tanımlamasını güçleştiriyor. Merops bu boşluğu dolduruyor. Sistem, düşman drone'una doğrudan ateş açabiliyor veya elde ettiği bilgileri karadaki ya da havadaki birliklere ileterek hedefin vurulmasını sağlıyor.

NATO yetkilisi Tuğgeneral Thomas Lowin, sistemin hem havaalanları gibi kritik altyapıları hem de savaş alanındaki birlikleri korumak için kullanılabileceğini belirtti. İlk sistemlerin Polonya ve Romanya sınırlarına konuşlandırıldığı, Danimarka’nın da Merops teknolojisini edindiği kaydedildi.

ESKİ GOOGLE CEO’SU DA YATIRIMCI

Eski Google CEO’su Eric Schmidt’in Merops’a yatırım yaptığı biliniyor, ancak hem kendisi hem de şirket kamuoyundan uzak durmayı tercih ediyor

“DRONE DUVARI” VE DOĞU KALKANI

Rusya’nın hava sahası ihlalleri Avrupa’da alarm zillerini çaldırdı. Avrupa Birliği ülkeleri, doğu sınırında bir “drone duvarı” oluşturma kararı alırken, ABD ordusu da “Doğu Kanadı Caydırıcılık Hattı” adını verdiği katmanlı savunma sistemini devreye sokmak istiyor.

ABD’nin Avrupa ve Afrika’daki Kara Kuvvetleri Komutanı ve NATO Kara Komutanlığı Başkanı Orgeneral Chris Donahue, bu hattın sensörler ve komuta-kontrol sistemlerinden oluşacağını, yeni teknolojilerin hızla entegre edilip güncellenebileceğini belirtti.

Tuğgeneral Lowin’e göre Merops, bu savunma hattının ilk aşamasını oluşturuyor ve sistemin tam olarak yaygınlaşması 2 ila 5 yıl sürecek.

UKRAYNA SAVAŞININ YANSIMALARI

NATO doğu sınırındaki bu hareketlilik, Ukrayna’daki savaşın etkilerinden kaynaklanıyor. Dron teknolojisi savaş alanında hızla evriliyor; yeni modeller, radar ve sinyal karıştırıcılara karşı farklı çözümler gerektiriyor.

Lowin, Merops’un Ukrayna’da test edilip başarıyla kullanıldığını belirterek, “Orada işe yaramayan bir sistemin burada alınmasının anlamı yok.” dedi.

NATO yetkilileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki teknolojik “kedi-fare oyununun” hızla büyüdüğünü vurguluyor. Tuğgeneral Zacarias Hernandez, “Rusya’nın Ukrayna’da neler yaptığını görüyoruz. Bizim de buna hazır olmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.