Rusya'ya karşı yeni hamle: İngiliz jetleri, nükleer bomba taşıyacak

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ederken, Avrupa ülkeleri de “Rusya tehdidine” karşı çeşitli adımlar atmayı sürdürüyor.



The Times gazetesinin haberine göre, bu ülkelerden biri olan İngiltere, savaş uçaklarında nükleer bomba taşımayı hedefliyor. Buna göre, “Rusya’nın oluşturduğu artan tehdide karşı koymak için caydırıcılığını artırmak isteyen” İngiltere, taktik nükleer silahları ateşleyebilen savaş uçakları satın almak istiyor.

Taktik nükleer silahlar taşıyan ABD yapımı uçakların ise aynı zamanda Soğuk Savaş’tan bu yana İngiltere'de kayıtlara geçen “savunma alanındaki en büyük büyüme” olacağı düşünülüyor.



HÜKÜMETTEN “HASSAS GÖRÜŞMELER”



Gazetenin haberine göre, Başbakan ve İşçi Parti lideri Keir Starmer’ın hükümeti, bu hamle konusunda “oldukça hassas görüşmeler” yürütüyor. Savunma Bakanı John Healey ve Silahlı Kuvvetler’in başındaki Tony Radakin, ABD’den yerçekimi bombalarını geleneksel olanlardan daha düşük bir güçle ateşleyebilecek savaş uçakları almak istiyor. Starmer’ın da bu plana destek verdiği ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile görüşmelerin yapıldığına inanılıyor.



Buna göre, Başbakan Starmer, pazartesi günü İngiltere’deki bir tersaneden stratejik bir savunma değerlendirmesi başlatmaya hazırlanıyor. Söz konusu değerlendirmenin NATO’nun Avrupa’daki ortak nükleer caydırıcılığına İngiltere’nin katkısını genişletmeyi ele alması bekleniyor.



F-35A JETLERİ MERCEK ALTINDA



İngiltere Savunma Bakanı Healey, The Sunday Times’a verdiği röportajda, ABD ile görüşmeler konusunda yorum yapmayı reddetti ancak İngiltere’nin “yeni bir tehdit dönemine” adapte olması gerektiğine dikkat çekti.



Bakan Healey, “Dünya kesinlikle daha tehlikeli bir hal alıyor. Nükleer riskler artıyor… Şimdi, Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez devlet bazında çatışma riskinin ciddi anlamda arttığına şahit oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



The Times’a göre, söz konusu değerlendirme aynı zamanda İngiltere’yi bir “savaş öncesi zemine” oturtmayı, yeniden silahlanma için önerilerde bulunmayı ve “her zaman çalışır” durumda bir savunma sanayiinin yeniden hayata geçirilmesini amaçlıyor.



Üst düzey kaynakların verdiği bilgiye göre, İngiltere, bu bağlamda Lockheed Martin’in F-35A Lightning savaş uçaklarını almayı değerlendiriyor. Söz konusu uçaklar için Almanya Hava Kuvvetleri yakın zaman önce sipariş vermişti.



F-35A uçakları, normal F-35’lere göre daha uzun ve B61 termonükleer yerçekimi bombasını taşıyabiliyor.



Haberde, başka tipte uçakların da değerlendirme altında olabileceğine dikkat çekildi.