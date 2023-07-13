Rusya'yı karıştıran ses kaydı: İtirafları sonrası görevden alındı ve kayboldu

GÖREVDEN ALINDI



Ses kaydında, şikayetinin ardından ordunun üst kademesinin kendisinden rahatsızlık duyduğunu öne süren Popov, "Bu nedenle üst düzey kademe beni tehlikeli olarak gördü ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir talimat çıkararak beni görevimden aldılar." dedi.



Popov görevden alınması talebinin, vatana ihanetle suçladığı üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından da onaylandığını belirtti. Popov, "Ukrayna ordusu cephede saflarımızı aşamadı, ancak kıdemli komutanımız bizi arkamızdan vurdu ve en zor ve yoğun anda ordunun kafasını acımasızca kesti." ifadesini kullandı.



Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin de 24 Haziran'da, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un görevden alınması talebiyle ayaklanma başlatmıştı.



24 saat sonra sona eren ayaklanmanın ardından gelen son açıklama, Rus ordusu içinde de huzursuzluk olduğunu gösteriyor. Mesajın ne zaman kaydedildiği bilinmiyor. Savunma Bakanlığı'ndan doğrulama ya da herhangi bir açıklama gelmedi. Popov'un nerede olduğu konusunda da henüz bir bilgi yok.



Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'daki güçlerinin komutanı Sergey Surovikin'den de 24 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.



"EMİR, GERASİMOV'DAN GELDİ"



Rus askeri blog yazarları ise Tümgeneral Popov'un görevden alınması emrinin Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov'dan geldiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise Popov'un görevden alınmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.