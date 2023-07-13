Rusya'yı karıştıran ses kaydı: İtirafları sonrası görevden alındı ve kayboldu

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in silahlı isyan hareketinden sonra Rus generallerin yaşanan sorunları dile getirmesi giderek daha fazla dikkat çekmeye başladı.
Wagner'in isyan girişiminin ardından şimdi de "efsane" olarak anılan Rus komutandan yeni ifşaatlar geldi.
Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde işgal ettiği Zaporijya'daki 58. Birleşik Silahlar Ordusu'nun komutanı Tümgeneral Ivan Popov'un ses kaydı ortaya çıktı. Ona ait olduğu iddia edilen ses kaydını eski bir asker olan milletvekili Andrey Gurulyov yayınladı.
Popov ses kaydında, Rus askerlerin, ordunun komuta kademesi tarafından sırtından bıçaklandığını ileri sürdü. Çeçenistan ve Gürcistan'da da savaşan "Spartaküs" lakaplı komutan, Rus askerlerinin, cepheye yeterli silah gönderilmediği için öldüğünü iddia etti.
Popov'un olduğu iddia edilen ses kaydında, şu sözler yer aldı:
Orduda yaşanan mühimmat ve diğer sorunlar Rus ordusunun üst kademesine iletilmiyor. Ukrayna'nın topçu saldırılarını püskürtmek için karşı batarya sistemleri ve askeri istihbarat eksikliği yaşanıyor. Askerlerimin düşman topçusundan kaynaklanan toplu ölüm ve yaralanmalarıyla ilgili sorunları da gündeme getirdim. Ayrıca tonlarca başka sorunu dile getirdim ve tüm bunları en üst düzeyde açık yüreklilikle, son derece sert bir şekilde ifade ettim.Ya susup korkak olmak ya da olduğu gibi söylemek gerekiyordu. Sizin adınıza, ölen silah arkadaşlarım adına yalan söylemeye hakkım yoktu, bu yüzden mevcut tüm sorunları özetledim."
GÖREVDEN ALINDI
Ses kaydında, şikayetinin ardından ordunun üst kademesinin kendisinden rahatsızlık duyduğunu öne süren Popov, "Bu nedenle üst düzey kademe beni tehlikeli olarak gördü ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir talimat çıkararak beni görevimden aldılar." dedi.
Popov görevden alınması talebinin, vatana ihanetle suçladığı üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından da onaylandığını belirtti. Popov, "Ukrayna ordusu cephede saflarımızı aşamadı, ancak kıdemli komutanımız bizi arkamızdan vurdu ve en zor ve yoğun anda ordunun kafasını acımasızca kesti." ifadesini kullandı.
Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin de 24 Haziran'da, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un görevden alınması talebiyle ayaklanma başlatmıştı.
24 saat sonra sona eren ayaklanmanın ardından gelen son açıklama, Rus ordusu içinde de huzursuzluk olduğunu gösteriyor. Mesajın ne zaman kaydedildiği bilinmiyor. Savunma Bakanlığı'ndan doğrulama ya da herhangi bir açıklama gelmedi. Popov'un nerede olduğu konusunda da henüz bir bilgi yok.
Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'daki güçlerinin komutanı Sergey Surovikin'den de 24 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.
"EMİR, GERASİMOV'DAN GELDİ"
Rus askeri blog yazarları ise Tümgeneral Popov'un görevden alınması emrinin Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov'dan geldiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise Popov'un görevden alınmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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