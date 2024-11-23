Rusya'yı mı görüştüler? Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Florida'da bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, Florida'da bir araya geldi.

NATO sözcüsü Farah Dakhlallah, bugün yaptığı açıklamada, Rutte'nin dün Palm Beach'te Trump'la görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.



Sözcü, “İttifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik meselesini ele aldılar” dedi.

Trump, ilk döneminde Avrupa'yı savunma harcamalarını arttırmaya zorlamış ve NATO transatlantik ittifakının adilliğini sorgulamıştı.

Görüşme, Rusya'nın yeni balistik füzelerine yönelik tartışmaların üzerine geldi.