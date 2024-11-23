Rusya'yı mı görüştüler? Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Florida'da bir araya geldi

ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump NATO lideri Mark Rutte ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde "ittifakın karşı karşıya olduğu küresel güvenlik meseleleri" ele alındı.

Rusya'yı mı görüştüler? Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Florida'da bir araya geldi

Genel Sekreteri Mark Rutte ile 'nin yeni başkanı seçilen , Florida'da bir araya geldi.

NATO sözcüsü Farah Dakhlallah, bugün yaptığı açıklamada, Rutte'nin dün Palm Beach'te Trump'la görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözcü, “İttifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik meselesini ele aldılar” dedi.

Trump, ilk döneminde Avrupa'yı savunma harcamalarını arttırmaya zorlamış ve NATO transatlantik ittifakının adilliğini sorgulamıştı.

Görüşme, 'nın yeni balistik füzelerine yönelik tartışmaların üzerine geldi.

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