Rusya'yı şoke eden saldırı. Ukrayna lojistik depolarını vurdu

4 yılı geride bırakan savaşta Ukrayna güçleri Rusya'yı şoke eden yeni bir insansız hava aracı saldırısına imza attı.

Moskova ve Tambov bölgelerindeki iki dev depo, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla vuruldu. Saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 90 kişi yaralandı.

Depolarda çıkan yangınlar saatlerce kontrol altına alınamadı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin, Rus ordusuna yaptırım kapsamındaki dron parçaları ve denizcilik ekipmanlarını sağladığını öne sürdü.

Saldırının ardından gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de patlama sesleri duyuldu. Rusya Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenledi. Yujnıy Limanı'nda bir, Odessa Limanı'nda ise iki kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi. Rus güçleri ayrıca Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerleri hasar gördü, yangınlar çıktı.