Rusya'yla dostluğun Kuzey Kore'ye faturası belli oldu

Son 18 ayda Kuzey Kore, Ukrayna savaşında Moskova'nın bir numaralı müttefiki ve tedarikçisi haline geldi. Yeni bir analiz, bu süre zarfında Kuzey'in Rusya'ya 15 bin 800'den fazla konteyner dolusu mühimmat gönderdiğini ortaya koydu.



İngiliz haber ajansı Reuters, Ağustos 2023 ile Mart 2025 arasında Kuzey Kore'den Rusya'ya en az 64 sevkiyatı tespit etmek için uydu görüntülerini kullandı.

Tahminler ayrıca gemilerin ve yüklerinin ayrıntılı üç boyutlu görüntülerine dayanıyor.

MİLYONLARCA MÜHİMMAT 4 RUS GEMİSİ İLE TAŞINDI



Uzmanlar, bu sevkiyatların muhtemelen 4,2 milyon ile 5,8 milyon arasında mühimmat taşıdığını tahmin ediyor.



Kuzey Kore mühimmatlarını taşımada dört Rus bayraklı kargo gemisi yer aldı: Angara , Lady R , Maria ve Maia-1.



Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği askeri teçhizat arasında önemli miktarda kısa menzilli balistik füzeler, 170 milimetrelik kundağı motorlu obüsler ve yaklaşık 220 adet 240 milimetrelik çok namlulu roketatar yer alıyor.

KUZEY KORE'NİN SARSILMAZ DESTEĞİ



Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaşına verdiği desteğin devam etmesi, Moskova'nın savaş alanındaki pozisyonunda önemli bir temel oluşturuyor.



Ukrayna'ya karşı Rusya adına savaşmak üzere binlerce asker de gönderildi. Bu konuşlandırma büyük ölçüde Kiev güçlerinin Kursk bölgesindeki sınır ötesi saldırısını püskürtmesine yardımcı olmak içindi.

Bölgede konuşlandırılan en az 12 bin Kuzeyli askerden 4 bini yaralandı veya yaşamını yitirdi. Bu yüksek kayıp oranına rağmen ülke lideri Kim Jong Un'un Rusya'ya asker göndermeye devam etmek konusunda kararlı.



Moskova, Batı'nın cezalandırıcı yaptırımlarının ardından ekonomisini ayakta tutabilmek için ek askeri teçhizat için büyük ölçüde Kuzey Kore ve İran'a, petrol ve diğer kaynaklar için ise Çin'e güvendi.

