Rutte: ABD, NATO'ya tam bağlılığını sürdürüyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte , dün ve bugün Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi 'nin ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ittifak liderlerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin müttefikler arasında çok büyük bir birlik duygusu ortaya koyduğunu belirtti.

Rutte'nin bu değerlendirmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'ye İspanya ile ticari ilişkileri kesme talimatı vermesi ve Grönland üzerindeki taleplerini yinelemesiyle zirvede yaşanan hareketli saatlerin ardından geldi.

Ankara'daki zirvenin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rutte, "Bu ittifakın her zamankinden daha fazla bir arada olduğunu hissettik." dedi.

Genel Sekreter Rutte, 32 liderin yer aldığı salonda gözlemlediği durumun, çok büyük bir birlik duygusu olduğunu dile getirdi.

Zirvedeki savunma harcamaları tartışmalarına değinen Genel Sekreter Mark Rutte, harcamalar konusunda daha önce bir huzursuzluk yaşandığını fakat mevcut ABD Başkanı'nın bu sorunu çözebildiğini ifade etti.

Rutte, "Trump'ın ve ABD'nin NATO'ya tamamen bağlı olduğunu her zaman biliyorum." şeklinde konuştu.

Zirvenin sonucuna ilişkin genel bir değerlendirmede bulunan Rutte, oldukça başarılı bir zirveyi geride bıraktıklarını belirterek, "Bu zirve, ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir." dedi.

İttifakın gelecekteki adımlarına ve güvenlik önlemlerine de değinen Genel Sekreter Rutte, NATO'nun 32 üyesinin Ukrayna'ya yönelik desteği sürdürme konusunda kesin bir kararlılık içinde olduğunu vurguladı.

Müttefiklerin ittifak genelindeki yakıt depolama güvenliğini sağlamak adına tarihi bir adım attığını kaydeden Rutte, üye ülkelerin yakıt depolama önlemleri çerçevesinde 27 milyar avro değerinde yatırım yapacağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ayrıca, bir sonraki NATO zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini, ancak zirvenin gerçekleştirileceği kesin tarihe henüz karar verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.