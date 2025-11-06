Rutte: “Mühimmat üretiminde Rusya’yı geçtik”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak’ın yıllar süren geriliğin ardından artık Rusya’dan daha fazla mühimmat ürettiğini açıkladı.

Bükreş’te düzenlenen NATO Sanayi Forumu’nda konuşan Rutte, “Kısa bir süre öncesine kadar Rusya, tüm NATO ülkelerinin toplamından daha fazla mühimmat üretiyordu. Artık durum değişti” dedi. Rutte bu gelişmeyi, üye ülkelerde açılan yeni üretim hatları ve savunma sanayisindeki genişlemeye bağladı.

ÖZEL SEKTÖRE ÜRETİM ÇAĞRISI

NATO lideri, güçlü savunmanın ancak güçlü bir savunma sanayisiyle mümkün olacağını vurgulayarak özel sektöre “üretimi artırma, mevcut hatları genişletme ve yenilerini kurma” çağrısı yaptı.

Rutte ayrıca, NATO’nun 2035 yılına kadar savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarma hedefini hatırlattı. Bunun yanı sıra, ittifakın mühimmat dışında hava savunması, insansız sistemler, siber güvenlik ve inovasyona da odaklanacağını belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’daki kayıplarına rağmen hala “istikrarsızlaştırıcı bir güç” olduğunu söyleyen Rutte, Moskova’nın Çin, İran ve Kuzey Kore ile giderek derinleşen ilişkilerine dikkat çekti. NATO’nun buna karşı “hız, yaratıcılık ve işbirliğiyle” yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Daha önce NATO’nun, 2026 ortasına kadar doğu kanadında konuşlu birliklerine insansız hava araçlarını entegre etmeyi planladığı bildirilmişti.