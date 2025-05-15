Bakan Fidan: Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülemez

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Türkiye'ye Antalya'daki mükemmel misafirperverliği için teşekkür ederek, Lahey zirvesinin gündemini derinlemesine görüşme fırsatı yakalandığını söyleyen Rutte, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin öncesinde yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya desteğimiz sürecek” diye konuştu.



Türkiye’ye F-35 ve Eurofighter savaş uçaklarının satışı konusunda konuşan Rutte, “NATO müttefikleri arasında silah satışına engel getirilmemesinden yana” ifadelerini kullandı.



"Türkiye etkileyici bir savunma sanayi tabanına sahip. ABD'yle ve Avrupa'daki tüm endüstriler ve ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışıyor” diye konuşan NATO Genel Sekreteri, “Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye’nin bir araya getirici gücünü her gün görüyoruz” dedi.

FİDAN: AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR



Rutte'nin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalya'daki görüşmelerin NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisindeki başat rolünü de teyit ettiğini dile getiren Fidan, Avrupa'nın güvenliğinin NATO'dan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.



Bakan Fidan, "NATO ittifakının en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, askeri yetenekleri ve savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli bir rol oynamaya devam edecektir" ifadesini kullanarak, bu mimarinin mevcut şartlar ışığında yeniden şekillendiğini söyledi.



"Böylesi bir dönemde beklentimiz, güvenlik alanındaki tüm adımların gereksiz tekrara, ayrışmaya ve NATO'dan kopuşa izin verilmeden atılmasıdır" diyen Fidan, bu hususları toplantılar ve ikili görüşmelerde gündeme getirdiklerini kaydetti.

"UMUTLU OLMAK İÇİN YETERİNCE SEBEP VAR"

Küresel ve bölgesel konuları da bugünkü toplantıda ele aldıklarını anlatan Bakan Fidan, "Türkie olarak Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedi ve Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği yapma teklifini yineledi.

Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Rusya'dan teknik bir heyetin ve ABD'den de bir heyetin Türkiye'ye geldiğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da görüşme halinde olduğunu belirten Fidan, "Ben umutlu olmamız yönünde yeterince sebep olduğuna inanıyorum" dedi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma da değinen Bakan Fidan, "Gazze'de ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİ TARAFIN ATEŞKES KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLERİ VAR"



Fidan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı, Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair soruya verdiği yanıtında, iki tarafın ateşkes konusunda farklı görüşlerinin olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin girişimiyle de başlayan sürecin devam etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Fidan, "Arabuluculara burada çok büyük iş düşmekte" diyerek Türkiye'nin bu açıdan destek vermeyi sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Bu konuda şu anda yoğun bir görüşme trafiğinin olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin 3 kentinde devam eden görüşmelere dikkat çekti.

"YPG TARAFINDAN ATILAN BİR ADIM OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıtında, SDG ile "Şam yönetimi arasında varılan mutabakatı prenspite olumlu karşıladığımızı ifade ettiklerini" hatırlattı.

Mutabakatın yerine getirilmesini beklediklerini belirten Fidan, YPG'nin askeri yapılarının çözülmesi gerektiğine işaret etti, "Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU, İNSANLIK TARİHİ İÇİN KAPKARA BİR LEKE OLARAK KALACAK"



Estonya ve Gazze ile ilgili sorulara da yanıt veren Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze konusunda şu anda devam eden insani dramın, tüm insanlığın önünde devam eden soykırımın" karşısında ABD Başkanı Donald Trump'ın adım atmasına yönelik uluslararası kamuoyunda bir beklenti olduğuna dikkat çekti, "ABD Başkanı Trump'ın adım atması beklentisi var" diye konuştu.

"Bu, insanlık tarihi için kapkara bir leke olarak kalacak" sözleriyle İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani duruma işaret eden Fidan, bu drama son verilmesinin bölge için de gerekli olduğunu belirtti.

"AB, SAVUNMA SANAYİNDE İŞBİRLİĞİ SİSTEMİ GELİŞTİRMELİ"

Trump'ın açıklamaları bağlamında NATO'nun geleceği hakkında da açıklamada bulunan Bakan Fidan, Avrupa devletlerinin ABD'ye savunma sanayii alanında bağımlılığı azaltmak için çalışmaları olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin savunma sanayiinde entegre bir işbirliğine hazır olduğunu anımsatan Fidan, AB'nin savunma sanayinde işbirliği sistemini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.