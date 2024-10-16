NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yaptığı açıklamada, NATO üyelerinin bu yıl Ukrayna'ya 40 milyar euroluk (43,53 milyar dolar) askeri yardım taahhüdünü yerine getirme yolunda “kararlı bir şekilde ilerlediklerini” söyledi.



Rutte gazetecilere yaptığı açıklamada, ittifak üyelerinin şu ana kadar vaat edilen fonun yaklaşık yarısını taahhüt ettiklerini belirtti.



NATO lideri, “Önümüzdeki yıl için taahhüt edilen 40 milyar euroyu teslim etme yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.

"DOĞRU ZAMAN GELDİĞİNDE NATO'YA KATILACAK"



Ukrayna'ya askeri yardımın süreceğini aktaran Rutte, “Bugün NATO müttefiklerinin 2024 yılının ilk yarısında Ukrayna'ya 20,9 milyar euro askeri yardım taahhüdünde bulunduklarını ve müttefiklerin yılın geri kalanında da taahhütlerini yerine getirme yolunda ilerlediklerini açıklayabilirim.” ifadelerini kullandı.



Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında da konuşan Rutte, "Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın. Doğru zaman geldiğinde ittifaka katılacak." açıklamasında bulundu.

ZAFER PLANI HAKKINDA DA KONUŞTU

Rutte, NATO savunma bakanlarının perşembe günü Brüksel'de başlayacak iki günlük görüşmelerinde, Ukrayna lideri Volodimir Zelensi'nin ana hatlarını çizdiği "Zafer Planını” tartışacaklarını söyledi.

Rutte, "Planın tamamını desteklediğimi söyleyemem. Bazı konular hala zor." ifadelerini kullandı.



Görüşmeler öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Rutte, “Şüphesiz bu hafta masada olacak” dedi.

NATO'ya katılma daveti de dahil olmak üzere Batı desteğinin artırılmasını öngören planın “açıkça” müttefikler tarafından tartışıldığını sözlerine ekledi.