Rutte'den Putin'e: Tam bir paranoyak

Hollanda Başbakanı Rutte, Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararını açıklayan Putin için "Tam bir paranoyak" ifadesini kullandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 11:58

Rutte'den Putin'e: Tam bir paranoyak

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Devlet Başkanı Vladimir Putin için "tam bir paranoyak" dedi.

Rutte, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Putin'in, Rusya Silahlı Kuvvetlerine verdiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin barışının korunması talimatına tepki gösterdi.

Putin'in bu talimatının savaşa ilk adım olup olmadığına dair yorum yapmaktan kaçınan ve bunun için henüz erken olduğunu söyleyen Rutte, "Bu adam tam bir paranoyak. Demokratik olarak seçilmiş bir hükümet ve basın özgürlüğü ile makul şekilde işleyen bir ülke olmasına rağmen Kiev'deki hükümeti bir diktatörlük olarak tasvir ediyor. Halbuki Rusya'da basın özgürlüğü ve halk özgürlüğü yok." diye konuştu.

Gelişmeleri takip etmek için programı yarıda terk eden Rutte, Ukrayna'da bir işgal durumunda Putin ve destekçilerine ağır yaptırım paketi uygulanması gerektiğini ifade etti.

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