Rutte'den savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda müttefik ülkelerin savunma bakanları, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katıldığı toplantıların ardından basın toplantısı düzenledi.

Rutte, "Yeni ve iddialı bir dizi askeri yetenek hedefi üzerinde anlaşma sağladık ve bu gerçekten çok önemli. Çünkü bu hedefler, NATO müttefiklerinin önümüzdeki yıllarda tam olarak hangi yeteneklere yatırım yapması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Bunlar arasında hava savunması, savaş uçakları, tanklar, insansız hava araçları, personel, lojistik ve çok daha fazlası bulunuyor. Bunların tümü, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlü tutmak ve 1 milyar insanımızı korumak için gerekli." dedi.



"NATO ÜYESİ ÜLKELER SAVUNMAYA DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAK ZORUNDA KALACAK"



NATO müttefiklerinin savunmaya çok daha fazla yatırım yapmak zorunda kalacaklarını vurgulayan Rutte, "Lahey'de yeni bir savunma yatırım planı üzerinde anlaşmamız gerekecek. Bu plan, daha tehlikeli hale gelen dünyada caydırıcılık ve savunma için yeterli kaynağa sahip olmamızı sağlayacak." dedi.



Rutte, "Ben toplamda gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine ulaşacak genel bir yatırım planı teklif edeceğim. Bunun yüzde 3,5'i temel savunma harcamaları için olacak. Bu oran, bakanların yeni yetenek hedefleri için belirledikleri maliyetlere dayanıyor. Ayrıca, GSYİH'nin yıllık yüzde 1,5'i de altyapı ve sanayi gibi savunma ve güvenlikle ilgili yatırımlara ayrılacak." dedi.



Savunma bakanlarının Ukrayna'ya desteği de ele aldıklarını vurgulayan Rutte, "NATO-Ukrayna Konseyi'nde Bakan Umerov ve AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile de görüştük. Umerov, cephedeki zorlukları aktardı. Rusya, sivil hedeflere saldırılarına devam ediyor ve Ukrayna, müzakere edilmiş bir barış arayışını sürdürüyor" dedi.



Bugün son olarak nükleer planlama grubunun olağan toplantısının gerçekleştirildiğini kaydeden Rutte, "Nükleer silahlar var olduğu sürece NATO da bir nükleer ittifak olarak kalacak" dedi.



SAVUNMA HARCAMALARI KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK



NATO Genel Sekreteri Rutte, yeni uzlaşı çerçevesinde NATO üyelerinin savunma harcamalarını senelik hedefler çerçevesinde kademeli olarak artıracaklarını duyurdu. Konuya ilişkin bir soruya cevabında Rutte, "Ülkeler, her yıl harcamalardaki artışı gösteren yıllık planlar sunmayı taahhüt edecekler. Böylece nihai olarak yüzde 5'lik hedefe yani yüzde 3,5 ve yüzde 1,5'lik oranlara adım adım ulaşmaları sağlanacak" dedi.

Rutte ayrıca, yüzde 5'lik hedefin ABD dahil tüm NATO müttefikleri için geçerli olacağını ifade etti.



LAHEY ZİRVESİNE KADAR İSTİŞARE EDİLECEK



Yüzde 3,5 ve yüzde 1,5'lik savunma harcamaları oranlarına hangi kalemlerin dahil olacağı yönünde bir soru alan Rutte, ayrıntıların önümüzdeki haftalarda müttefikler arasında istişare edileceğini söyledi. Rutte, "Müttefiklere yüzde 5'lik bir savunma harcaması hedefi önereceğim. Bunun yüzde 3,5'i savunma harcamalarına ayrılacak ki bunu eski yüzde 2'lik hedefle mukayese edebilirsiniz. Geriye kalan yüzde 1,5 ise askeri hareketlilik, savunma sanayi altyapısının geliştirilmesi, toplumun muhtemel bir savaş durumuna iyi hazırlanmasını sağlamak gibi savunma ve güvenlikle ilgili konulara ayrılacak" dedi.



"BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ"



Bugünkü toplantıda teklife çok geniş bir destek gördüğünü ve bu nedenle kesinlikle başarılı olacaklarına inandıklarını vurgulayan Rutte, "Çünkü herkes bunun gerekliliğini anlıyor. Rus tehdidine bakın. Çin'in askeri yığınağına bakın. Farklı ve daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Almanya Genelkurmay Başkanı, birkaç gün önce burada 2029 yılına kadar Rusya'nın NATO'ya başarılı bir saldırı gerçekleştirebileceğini söyledi. Bugün güvendeyiz ama eğer bu adımları atmazsak, gelecekte güvende olmayacağız. Bu yüzden, bunu yapmak zorundayız. Hepimiz biliyoruz ki bunu yapmazsak, önümüzdeki birkaç yıl boyunca güvende olacağız. Ama bu yılları Rusça öğrenmek için değerlendirmemiz gerekecektir." dedi.



Bu adımı ABD Başkanı Donald Trump talep ettiği için değil, bir milyar insanı güvende tutmak için attıklarını vurgulayan Rutte, "Bunlar gerçekten çok büyük yatırımlar. Hem satın alma maliyeti, hem bakım, hem de orduya katılacak on binlerce yüz binlerce yeni asker göz önüne alındığında bu böyle. Almanya'daki tartışmaları gördünüz, yarın büyük ihtimalle bu konular konuşulacak." dedi.



Rutte, "Almanya Silahlı Kuvvetlerinde yüz binlerce kişilik artışı öngörülüyor. Bu üniforma giyecek erkek ve kadın personelin Alman ordusuna katılması anlamına geliyor ki bu elbette bedava değil" ifadelerini kullandı.



"TARİHİ BİR KARAR ALINDI"



Böyle kararlar alındığında her zaman zor adımların gerekli olduğunu vurgulayan Rutte, "Bugün tarihi bir karar alındı. Bugün üstünde anlaştığımız yetenek hedeflerine bir bakın. Bu olağanüstü bir artış. Yüzde 5 hedefine ulaşacağımızdan ve geriye kalan detayların çözüleceğinden kesinlikle eminim." dedi.