Rutte'den Türkiye mesajı. "İttifak için çok önemli bir ülke"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de Anadolu ajansına verdiği röportajda Lahey Zirvesi'nde ittifaka üye ülkelerin verdiği sözleri hatırlattı ve "Ankara Zirvesi'nin uygulama zirvesi olarak hatırlanmasını umuyorum." dedi.

“TÜRKİYE İTTİFAKIN ÇOK ÖNEMLİ BİR PARÇASI”

Türkiye 'nin ittifk için önemine değinen Rutte, “Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da İttifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra, 1952'de NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri İttifakın bir parçası.” ifadelerini kullandı.

Türk ordusunun gücünü de, “Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.” sözleriyle anlattı.

SAVUNMA HARCAMALARI GENİŞLİYOR

NATO Genel Sekreteri, Kanada ve Avrupa ülkelerinin son 2 yıl içinde savunma harcamasına ilave 250 milyar dolar ayırdığını belirtti.

Rutte, askeri personel ve savunma sanayisinin üretim kapasitesinin de savunma harcaması kadar önemli olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri, ABD'nin NATO savunmasına olan katkısına da değindi. "ABD, konvansiyonel hem de nükleer caydırıcılığıyla Avrupa'daki varlığını sürdürecek. Ancak bundan sonraki süreçte Avrupa'nın daha fazla sorumluluk üstlendiği bir NATO göreceğiz." açıklamasını yaptı.