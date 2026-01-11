"Rüyamda gördüm" dedi, uçak kazasında öldü
11.01.2026 06:54
Son Güncelleme: 11.01.2026 07:10
NTV - Haber Merkezi
Kolombiya'da, konser için Medellin'e giden ünlü şarkıcı Jimenez ile ekibini taşıyan özel uçak düştü. Beraberindeki 5 kişiyle birlikte ölen şarkıcının 20 gün önceki bir televizyon programında "Rüyamda uçak kazasında öldüğümü gördüm" dediği ortaya çıktı.
Kolombiya'nın Paipa kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen özel uçakta, ülkenin en ünlü şarkıcılarından 35 yaşındaki Yeison Jimenez’in de aralarında olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.
Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı.
Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülkede büyük üzüntü yarattı.
Ünlü şarkıcı özel uçaklarla yaptığı birçok yolculuğu sosyal medya hesabından paylaşmış.
"RÜYALARIMDA GÖRDÜM"
Yeison Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü ve tedirgin olduğunu söylediği ortaya çıktı.
Programda rüyalardan bahseden sanatçı, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Pilot bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm." demiş.
1991 yılında Manzanares kentinde doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.