Ryanair'den Justin Bieber'ın saçlarına yorum. "Türkiye'ye gitmeliydi"

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Rynair, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saç ekimi yapılmış bir aslan fotoğraf paylaşmış ve "Bu kim?" diye sormuştu.

Paylaşım üstünde ise "Türkiye'den dönen yolcular" başlığı yer almıştı.

Paylaşıma gelen sosyal medya yorumlarında kimi kullanıcılar "Lionair" yani aslan havayolları yazmış kimisi de, Rynair'den Türkiye'ye ucuz uçuş gerçekleştirmesini istemişti.