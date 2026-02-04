Ryanair'den Justin Bieber'ın saçlarına yorum. "Türkiye'ye gitmeliydi"
04.02.2026 11:41
Son Güncelleme: 04.02.2026 11:52
Justin Bieber'ın kötü yapılmış saç ekimi sosyal medyada alay konusu oldu.
Havayolu şirketi Ryanair, Türkiye’nin saç ekimi pazarındaki önderliği üzerinden yeni bir şaka yaptı. Justin Bieber’ın fotoğrafını alıntılayan şirket, "Türkiye'ye gitmeliydi." yorumunda bulundu.
Havayolu şirketi Ryanair, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Türkiye’de saç ekimi üzerinden yeni bir espri yaptı.
Şirketin resmi hesabından paylaşılan gönderide, başka bir kullanıcının Justin Bieber'ın fotoğrafına yazılmış “kötü yapılmış bir saç ekimini kilometrelerce öteden tanıyabilirim” ifadelerini içeren paylaşımı alıntılandı.
Ryanair bu paylaşıma “Türkiye’ye gitmeliydi” yorumu ekledi. Paylaşımda, saç ekimi yaptırdığı iddia edilen Justin Bieber'a ait görsel kullanıldı.
Gönderi kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, binlerce beğeni ve yorum aldı.
DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIM YAPILMIŞTI
Rynair, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saç ekimi yapılmış bir aslan fotoğraf paylaşmış ve "Bu kim?" diye sormuştu.
Paylaşım üstünde ise "Türkiye'den dönen yolcular" başlığı yer almıştı.
Paylaşıma gelen sosyal medya yorumlarında kimi kullanıcılar "Lionair" yani aslan havayolları yazmış kimisi de, Rynair'den Türkiye'ye ucuz uçuş gerçekleştirmesini istemişti.
Ryanair paylaşımında "Türkiye'den dönen yolcular" başlığı yer almıştı.
SAĞLIK TURİZMİ YENİDEN GÜNDEMDE
Türkiye, son yıllarda özellikle saç ekimi başta olmak üzere sağlık turizmi alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.
Türkiye, bu alandaki pazarın yüzde 60'ını elinde tutuyor. Çok sayıda yabancı ülke vatandaşı, saç ekimi için Türkiye'ye geliyor.