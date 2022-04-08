S-300 sistemini Ukrayna’ya veren Slovakya’ya ABD'den Patriot sistemi

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin, "Slovak hükümetinin Ukrayna'ya kritik bir hava savunma kabiliyeti olan bir S-300 hava savunma sistemi verme konusundaki cömertliğini takdir ediyorum." ifadesini kullandı.



Austin, Slovakya’nın aynı zamanda binlerce Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yaptığına da değinerek, ABD’nin ortak ve müttefikleri ile Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılamak için koordinasyona devam edeceğini belirtti.



Bakan Austin şöyle devam etti:



"Slovakya'nın daveti ve benim talimatım üzerine, ABD Avrupa Komutanlığı, ABD askerleri tarafından yönetilecek bir Patriot füze sistemini Slovakya'ya yerleştirecek. Bu bataryanın ve ekibinin önümüzdeki günlerde intikal etmesini bekliyoruz. Daha kalıcı hava savunma çözümleri hakkında Slovakya hükümetiyle istişare etmeye devam ettiğimiz için bu Patriot sisteminin konuşlanma süresi henüz sabitlenmedi."



Austin, bu Patriot sisteminin Slovakya'ya konuşlandırılması ile Doğu Slovakya'daki Almanya ve Hollanda'dan gelen ve hava savunma unsurlarından oluşan 5'inci NATO Çokuluslu Muharebe Grubu'nu tamamladığına dikkati çekti.

S-300 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ?



S-300 bir Rus şirketi olan Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi tarafından geliştirilmiş, orta ve kısa menzilde balistik ve benzeri hava saldırılarından korunmak için kullanılan bir hava savunma füze sistemidir.



Bu füzeler aralarında NATO üyesi Bulgaristan ve Yunanistan'ın da bulunduğu birçok ülke tarafından kullanılmaktadır.



Balistik füzelere karşı da etkili olan S-300 günümüzün en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biridir. Radarları aynı anda 100 hedefi takip edip aynı anda 12 hedefe kilitlenme yeteneğine sahiptir. Sistem beş dakika gibi kısa bir zamanda atışa hazır hale getirilebilir. S-300'ün kullandığı füzeler kapalı ortamda dış etkilerden korunmuştur ve servis süresince bakım gerektirmez. S-300'ün bir üst türevi S-400 2004 yılında hizmete girmiştir.

PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Menzili 160 km olan Patriot füzesavar sistemi uçakları, taktik balistik füzeleri, cruise füzelerini ve insansız uçakları vuracak şekilde tasarlandı.



Patriot'larda ayrı ayrı ateşlenebilen füze bataryaları bulunuyor. Bilgisayar sistemine bağlı bir radarla hedefini izliyor. Bilgisayardan hedef seçebilen askeri personelin ateşleme mevziine yakın olması gerekmiyor.