Saakaşvili zorla hücreye götürüldü

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin hapishane hastanesine zorla götürüldüğü görüntüler paylaşıldı. Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle 8 Kasım'da başkent Tiflis'te bulunan hapishaneye ait hastaneye nakledilmişti.



Saakaşvili güvenli olmadığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılmasına karşı çıkmıştı. Nakil sırasında ise kendisine şiddet uygulandığını bildirmişti.



Saakaşvili'nin yargılanmasına da başlandı. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı sağlık durumu ve güvenlik endişeleri nedeniyle duruşmaya götürülmedi.



Yerel basında yer alan habere göre Saakaşvili, duruşmaya hapishaneden görüntülü olarak katılmayı da reddetti.



Hakimler Kurulu, daha önce Saakaşvili hakkında gıyaben verilen hapis cezası kararını kaldırdı.



Ancak diğer davalardan aldığı hapis cezaları nedeniyle serbest bırakılmadığı belirtildi.



Ria ajansı Saakaşvili'nin avukatına dayandırdığı haberinde 1 Ekim'de gözaltına alınmasından sonra başladığı açlık grevine ise son verdiğini duyurdu.



Saakaşvili'ye destek gösterileri de sürüyor. Serbest bırakılmasını talep eden göstericiler başkent Tiflis'te yürüyüşler düzenledi.