Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin altındaki tünelde korkutan yangın

Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde Sabiha Gökçen Havalimanı 'nın 2. pistinin altındaki tünelde araç yangını meydana geldi. İddiaya göre, F.K. idaresindeki kamyonet seyir halindeyken elektrik kontağı nedeniyle alev aldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, tahliye esnasında tünel yoğun duman altında kaldı.



Yangın nedeniyle tünel giriş ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken trafik durma noktasına geldi.



Çalışmaların ardından tüneldeki trafik normale dönerken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı.