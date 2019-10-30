Sadr Irak hükümeti aleyhine güvensizlik önergesi verecek

Irak’ta Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr Irak Meclisi’nde hükümet aleyhine güvensizlik önergesi vereceğini açıkladı. Meclis’teki en büyük ikinci grup olan Fetih koalisyonu lideri Hadi el-Amiri’ye işbirliği çağırısı yaptı.

ırak sadr hükümet301019.jpg
ırak sadr hükümet301019.jpg

NTV Haber 30.10.2019 - 11:00

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Irak’ta uzun süredir devam eden gösteriler sonrası Başbakan Adil Abdülmehdi’ye ülkeyi erken seçime götürme çağrısı yapmıştı.

Abdülmehdi de Sadr’a gönderdiği mektupta Sadr hareketi, Hadi el-Amiri ile yeni hükümetin kurulması konusunda anlaştığı takdirde hükümeti devredeceğini belirtmişti.

Şii lider Sadr da bunun üzerine Hadi el-Amiri’ye işbirliği çağrısında bulundu. Mecliste Başbakan Adil Abdülmehdi’ye verilen güvenoyunun çekilmesi ve hükümetin düşürülmesini talep etti.

Açıklamalardan önce Sadr, İran’dan ülkeye dönerek Necef’teki hükümet karşıtı gösterilere katılmıştı. Aracıyla meydana giren Sadr’ın protestoculara el salladığı görülmüştü.

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