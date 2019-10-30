Sadr Irak hükümeti aleyhine güvensizlik önergesi verecek

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Irak’ta uzun süredir devam eden gösteriler sonrası Başbakan Adil Abdülmehdi’ye ülkeyi erken seçime götürme çağrısı yapmıştı.



Abdülmehdi de Sadr’a gönderdiği mektupta Sadr hareketi, Hadi el-Amiri ile yeni hükümetin kurulması konusunda anlaştığı takdirde hükümeti devredeceğini belirtmişti.



Şii lider Sadr da bunun üzerine Hadi el-Amiri’ye işbirliği çağrısında bulundu. Mecliste Başbakan Adil Abdülmehdi’ye verilen güvenoyunun çekilmesi ve hükümetin düşürülmesini talep etti.



Açıklamalardan önce Sadr, İran’dan ülkeye dönerek Necef’teki hükümet karşıtı gösterilere katılmıştı. Aracıyla meydana giren Sadr’ın protestoculara el salladığı görülmüştü.

