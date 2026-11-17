Avustralya medyasına yansıyan haberlere göre 5 yaşındaki "So You Are" isimli erkek safkan yarış atı, yılda bir düzenlenen ve ülkenin en prestijli at yarışlarından olan Melbourne Kupası'nda koştuktan iki hafta sonra şiddetli bir kolik (şidddetli bağırsak sancısı) yaşamaya başladı. So You Are acil ameliyata alındı ancak iyileşme görülmeyince uyutularak yaşamına son verildi.



“ONURLU BİR MUAMELEYİ HAK EDİYORDU”



3 Kasım'daki yarışı sekizinci sırada bitirdikten sonra, Sidney'deki atık sahasında bir konteynerde cansız bedeni bulunan atın eğiticisi Bjorn Baker üzüntülerini dile getirirken, sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izlediğinde herkes gibi kahrolduğunu söyledi. Baker, "O çok sevilen bir attı ve ölümünün ardından saygılı ve onurlu bir muameleyi hak ediyordu." dedi.