Safkan yarış atını öldürüp çöpe attılar. Soruşturma başlatıldı
17.11.2026 14:23
Son Güncelleme: 17.11.2026 14:26
So You Are isimli at, ülkenin en önemli yarışlarından olan Melbourne Kupası'nda sekizinci olmuştu.
Avustralya'nın Sidney kentindeki bir çöplükte ölü safkan yarış atı bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, atın daha iki hafta önce prestijli Melbourne Kupası yarışında koştuğu ortaya çıktı.
Avustralya medyasına yansıyan haberlere göre 5 yaşındaki "So You Are" isimli erkek safkan yarış atı, yılda bir düzenlenen ve ülkenin en prestijli at yarışlarından olan Melbourne Kupası'nda koştuktan iki hafta sonra şiddetli bir kolik (şidddetli bağırsak sancısı) yaşamaya başladı. So You Are acil ameliyata alındı ancak iyileşme görülmeyince uyutularak yaşamına son verildi.
“ONURLU BİR MUAMELEYİ HAK EDİYORDU”
3 Kasım'daki yarışı sekizinci sırada bitirdikten sonra, Sidney'deki atık sahasında bir konteynerde cansız bedeni bulunan atın eğiticisi Bjorn Baker üzüntülerini dile getirirken, sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izlediğinde herkes gibi kahrolduğunu söyledi. Baker, "O çok sevilen bir attı ve ölümünün ardından saygılı ve onurlu bir muameleyi hak ediyordu." dedi.
Kullanılan kimyasallar nedeniyle, ötanazi yoluyla öldürülen hayvanlar için ruhsatlı katı atık depolama alanlarının tercih edilen bir gömülme yeri olduğu belirtiliyor.
VETERİNER KLİNİĞİ ÖZÜR DİLEDİ
AFP'nin haberine göre, So You Are'ın tedavi gördüğü REC Equine Specialists isimli at veterinerliği kliniği ise yaptığı açıklamada özür diledi ve hayvanın saygılı bir şekilde gömülmesi gerektiğini belirtti.
Açıklamada, "Ölümünün ardından So You Are, anlaşmalı hizmet sağlayıcımız tarafından bizden alındı ve ruhsatlı bir katı atık depolama alanına götürüldü. Gecikmeden ve saygılı bir şekilde gömülmesi gerekirdi." denildi.
"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"
Soruşturmayı başlatan Yeni Güney Galler (NSW) Yarış Kurumu ise, sosyal medyada yayılan videonun, atın gömülmeyi beklediği sırada çekilmiş görüntüler olduğunu söylerken, So You Are'ın yine de bu şekilde oraya öylece bırakılmış olmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı. Kurum, "Soruşturmamız sırasında herhangi bir usulsüzlük tespit edilirse gerekli işlemi yapmaktan çekinmeyiz." dedi.
Bölge yönetmeliklerine göre, kullanılan kimyasallar nedeniyle, ötanazi yoluyla öldürülen hayvanlar için ruhsatlı katı atık depolama alanlarının tercih edilen seçenek olduğu belirtiliyor.