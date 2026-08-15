Sağ kolu aniden istifa etti. "Trump hazırlıksız yakalandı, kimseyi bulamıyor"

İngiltere merkezli Independent gazetesinde cumartesi günü yayınlanan bir habere göre, ABD Başkanı Donald Trump , basın sözcüsü Karoline Leavitt'in ani istifasına hazırlıksız yakalandı ve yerine atanacak hiçbir aday şimdilik yok.

Beyaz Saray 'dan bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Trump, Leavitt bu ayın sonunda görevinden ayrıldığında yerine birini atamayı düşünmüyor. Bu durum, ara seçimlere üç aydan az bir süre kala, Amerikan siyasetinin en göz önündeki kürsüsünü kalıcı bir görevli olmadan bırakıyor.

İç personel görüşmelerini ele almak için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Beyaz Saray'ın bunun yerine, Leavitt'in doğum izni sırasında basın odasında sırayla görev yapan Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent gibi üst düzey yönetim yetkililerinden gazetecilere brifingler sunmaya devam edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

Sahip olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Trump "en güvendiği yardımcılarından biri" olarak nitelendirdiği Leavitt'in çocukları ve ailesiyle vakit geçirmek için görevinden ayrılacağını yazdı.

Trump, istifa kararına "tamamen saygı duyduğunu ve anladığını" da belirtti.

Trump, "Karoline artık en önemli dış danışmanlarımdan biri ve Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir ses olacak," diye ekledi.

Trump, 2024 yılında Beyaz Saray Sözcüsü olarak 27 yaşındaki Leavitt'i seçmişti. Trump, Leavitt'in seçim kampanyasında "mükemmel iş başardığı" için görevlendirildiğini söylemişti.

Leavitt'i "zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci" olarak niteleyen Trump, "Kürsüde başarılı olacağına ve Amerika'yı yeniden büyük yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına inancım tam" demişti.