Sağlık Bakanlığı heyeti Şam'da

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Ziyaret çerçevesinde, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve bakanlık heyeti Geçici hükümet Sağlık Bakanı Mahir Şara ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından heyet, Şam Üniversitesi Hastanesi ile Şam Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Suriye'nin sağlık sisteminin yeniden inşasına dönük faaliyetleri değerlendiren heyet, Türkiye'den götürdükleri sağlık malzemesini de yetkililere teslim etti.

