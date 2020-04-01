Sahibi karantinaya alınan Lele'nin 54 günlük mücadalesi (Akvaryum suyu içti, 4 yavru doğurdu)

Corona virüs (Covid-19) salgının “merkez üssü” olan Çin’in Wuhan kentinde karantinaya alınan bir ailenin kedisi mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

Adı "Lele" olan hamile kedi, evdeki 12 kilo mamayı yiyerek ve balkondaki akvaryum suyunu içerek 54 gün evde tek başına yaşam mücadelesi verdi.

Lele’nin sahibine ocak ayında virüs teşhisi konulmasının ardından ailenin 5 ferdi karantinaya alındı. Hastanede tedavi altına alınan aile, mama stokladıkları evde Lele’yi yalnız bıraktı.

Yaklaşık iki ay sonra karantinadan çıkan aile, kedinin 4 yavru dünyaya getirdiğini gördü.

Yavru kedilere isim olarak birleştirildiğinde “Wuhan mücadele ediyor” anlamına gelen “Şiaowu”, “Hanhan”, “Şiaojia” ve “Youyou” kelimeleri verildi.

Lele'nin hikayesi Çin'deki sosyal platformlarda büyük ilgi gördü.