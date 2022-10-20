Sahra Altı Afrika'nın büyük kısmı 2050'de insani açıdan sürdürülebilir olmayacak

Sahra Altı Afrika'nın büyük bir kısmının nüfus artışına bağlı hava kirliliği, iç çatışmalar, göç ve iklim değişikliği gibi nedenlerle 2050'de insani açıdan "sürdürülebilir" olmayacağı açıklandı.

Sahra Altı Afrika'nın büyük kısmı 2050'de insani açıdan sürdürülebilir olmayacak

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Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından Ekolojik Tehdit Raporu yayımlandı.

Rapora göre Sahra Altı Afrika'nın büyük bir kısmı insani açıdan "sürdürülebilir" olmayacak.

Sahra Altı Afrika'da 27 ülkenin ekolojik açıdan tehdit altında olduğu belirtilirken nüfusun da 2050'ye kadar yüzde 95 artacağına işaret edildi.

Sahra Altı Afrika'nın büyük kısmı 2050'de insani açıdan sürdürülebilir olmayacak - 1 Sahra Altı Afrika'da nüfusun 2050'ye kadar yüzde 95 artacağı tahmin ediliyor.

SU VE GIDA AÇISINDAN EN RİSKLİ BÖLGE

İnsani açıdan "sürdürülebilir" olmaması beklenen Sahra Altı Afrika ülkeleri Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Somali, Güney Sudan ve Uganda olarak sıralandı.

Raporda Sahra Altı Afrika'nın su ve gıda açısından en riskli bölge olacağına dikkat çekildi.

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