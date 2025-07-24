"Sahte büyükelçi" gözaltına alındı

Hindistan polisi, başkent Yeni Delhi yakınlarında kiraladığı bir konutta sahte bir büyükelçilik işlettiği iddia edilen bir erkeği gözaltına aldı. Şüpheli adamın sahte diplomatik plakalar kullandığı da tespit edildi.



Uttar Pradeş eyaletinin özel görev gücüne mensup kıdemli polis memuru Sushil Ghule, konuya ilişkin açıklamasında, şüphelinin bir büyükelçiyi taklit ettiğini ve yurtdışında iş vaadinde bulunarak insanlardan para aldığını bildirdi.



Polisin açıklamasına göre, Harshvardhan Jain isimli 47 yaşındaki adam “Seborga” ya da “Westarctica” isimli oluşumların danışmanı ya da büyükelçisi gibi davrandı.



Ghule, polisin Jain ile dünya liderlerini yan yana gösteren, üzerinde oynanmış fotoğrafların yanı sıra aralarında Hindistan’ın da olduğu yaklaşık 30 ülkenin dışişleri bakanlıklarının sahte mühürlerini bulduğunu açıkladı.



Şüpheli adamın yurtdışındaki paravan şirketler üzerinden yasadışı para akladığı, sahtecilik, taklitçilik ve sahte belge bulundurma suçlarını işlemiş olabileceği ifade edildi.



Polis, Jain’in kiraladığı mülklerde sahte diplomatik plakaları olan dört araç ile yaklaşık 4,5 milyon rupi (52 bin 95 ABD doları) nakit para ele geçirdi. Arama yapılan kiralık mülkün birden fazla ülkenin bayrakları ile donatıldığı bilgisi verildi.

