Sahte dişçi skandalı: Yapıştırıcıyla sahte kaplama yaptı, insanlar dişlerini kaybetti

Florida’da 35 yaşındaki Emely Martinez, lisanssız dişçilik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Polis, Martinez’in “süper yapıştırıcı” (cyanoacrylate) kullanarak sahte porselen kaplamalar yaptığı ve birçok hastada enfeksiyon ile diş hasarına yol açtığını açıkladı.



Martinez, Pinellas Park’taki Tapp Inn Beauty Bar adlı güzellik merkezinde kendisini “veneer teknisyeni” olarak tanıtarak indirimli kaplama işlemleri sundu. Gerçekte hiçbir dişçilik eğitimi olmadığı ve lisanssız çalıştığı ortaya çıktı.

İNDİRİMLE MÜŞTERİ ÇEKTİ

Polise başvuran bazı mağdurların acil diş tedavileri için binlerce dolar harcamak zorunda kaldığı, enfeksiyon geçirenlerin dişlerini kaybettiği bildirildi.

Normalde tek bir kaplamanın bin doların üzerinde olduğu belirtilirken, Martinez’in tüm ağız için 3 bin dolar talep ettiği ve kaplamaların 5-7 yıl dayanacağını vaat ettiği öğrenildi.

ÇOCUKLARA DA YAPMIŞ OLABİLİR

Soruşturmayı yürüten polis, Martinez’in çocuklara da diş tedavisi yapmış olabileceğini, hatta bazı vakalarda diş çektiğini belirtti. Yetkililer ayrıca şüphelinin farklı isimlerle yeni işletmeler açarak sahtekarlığını gizlemeye çalıştığını değerlendiriyor.