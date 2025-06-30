Sahte dişçi skandalı: İnternetten video izleyerek kanal tedavisi yaptılar

Çekya’nın Havlickuv Brod kentinde, bir aile iki yıl boyunca kendilerini diş hekimi gibi tanıtarak izinsiz klinikte onlarca hastaya müdahale etti.

Hiçbir tıbbi eğitimleri olmayan 22 yaşındaki genç adam ve ailesi, diş çekiminden kanal tedavisine kadar pek çok işlemi internetten izledikleri videolarla öğrendi.



Polisten yapılan açıklamaya göre, sahte dişçinin annesi sağlık sektöründe çalışıyordu ve klinikte kullanılan anestezikler, dolgu malzemeleri ve diğer dişçilik malzemelerini temin ediyordu. Babası ise hastalara protez diş üretimi yapıyordu.



Yetkisiz klinik iki yıl boyunca faaliyet gösterdi ve polis, aile üyelerinin bu sürede yaklaşık 4 milyon Çek kronu (yaklaşık 185 bin dolar) kazandığını belirtti.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Aile, bu ay başında polis tarafından yakalandı. Sahte dişçi ailesi yasa dışı işletme yürütmek, kara para aklamak, adam yaralamaya teşebbüs, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan yargılanacak. Suçlu bulunmaları durumunda sekiz yıla kadar hapis cezası alabilirler.



Çek Diş Hekimleri Odası Başkanı Roman Smucler, ülkede her yıl ortalama 10 sahte dişçi vakası raporu aldıklarını söyledi. Bu olay, ucuza diş tedavisi yaptırmanın tehlikelerini bir kez daha gündeme getirdi.