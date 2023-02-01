Sahte ikiz cinayeti: Kendisini öldü göstermek için benzerini öldürdü

Geçen yıl ağustos ayında Almanya'nın güneyindeki Ingolstadt kentinde polis park halindeki bir otomobilde kanlar içinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının 50'den fazla kez bıçaklandığı tespit edilirken kimliği Irak asıllı bir Alman olan Sharaban K. olarak açıklandı.



Sharaban K.'nin aile üyeleri 23 yaşındaki genç kadının cesedini tespit etti. Daha sonra yapılan otopsi raporu ise ortada şüpheli bir durumun olduğuna işaret ediyordu.



Otopsiden sonra kurban ınkomşu Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn'dan yine 23 yaşındaki Cezayirli bir güzellik blog yazarı olan Khadidja O. olduğu tespit edildi.



Cinayeti işleyen Sharaban K. (solda) ve öldürülen Khadidja O.

Polisin ortaya çıkardığı bilgilere göre iki kadın da birbirine çok benziyordu. İkisi de esmer tenli, düz siyah uzun saçlı ve özellikle ağır makyajlarıyla "çarpıcı bir şekilde birbirine benziyordu."



Yetkililer 19 Ağustos 2022'de Sharaban K. ve onun erkek arkadaşı Sheqir K.'yı tutukladı ancak şimdiye kadar kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. ,



Ingolstadt eyalet savcılığından Veronika Grieser birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Soruşturmalar, sanığın (Sharaban K.) bir aile anlaşmazlığı nedeniyle saklanmak istediğini ve bu amaçla kendi ölümünü taklit etmek istediğini varsaymamıza yol açtı." dedi.



Yani resmi olarak kaybolmak isteyen genç kadın sosyal medyadan bir benzerini bularak öldürmüştü. Sharaban K.'nin sosyal medya üzerinden kendisine benzeyen birkaç kadınla iletişime geçtiği tespit edildi.



Polis sözcüsü "Suç silahı bulunamadı ama kanıtlar çok güçlü. Kurban 50'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü. Yüzü tanınmaz bir haldeydi" açıklamasını yaptı.



Çift, suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.