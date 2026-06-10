Sahte pilot skandalı. 17 yıl boyunca uçtu, milyonlarca dolar kazandı

Kanada 'da eski bir Air Canada pilotu, gerekli pilot lisansını sahte belgelerle elde ettiği ve yaklaşık 17 yıl boyunca yolcu uçaklarını kullandığı iddiasıyla yedi ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Peel Bölge Polisi'nin açıklamasına göre Geoffrey Wall, 1 Haziran'da gözaltına alındı. Soruşturmacılar, Wall'un 2009 ile 2025 yılları arasında 900'den fazla yurt içi ve uluslararası uçuşta kaptan pilot olarak görev yaptığını, ancak bu pozisyon için zorunlu olan "Airline Transport Pilot Licence" (ATPL-A) lisansına hiçbir zaman sahip olmadığını öne sürdü.

“FİLM SENARYOSUNU ANDIRIYOR”

Yetkililer, Wall'un bu süreçte Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda kaptan pilot olarak görev yaptığını ve yaklaşık 3 milyon Kanada doları maaş kazandığını belirtti.

Peel Bölge Polisi Başkan Yardımcısı Nick Milinovich, olayın "bir film senaryosunu andırdığını" belirterek, "Şüphelinin hem işverenini hem de düzenleyici kurumu nitelikleri konusunda yanılttığına inanıyoruz." dedi.