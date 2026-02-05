Sahte profillerle çocukları kandırdı. 23 bin görüntü ve 459 kurban

Avustralya polisi, çevrim içi ortamda çocukları hedef aldığı öne sürülen 27 yaşındaki bir erkeğin bilgisayarında 23 bin cinsel içerikli görüntü ele geçirildiğini duyurdu.

Yetkililer, fotoğraf ve videolardan oluşan arşivde 459 mağdurun tespit edildiğini, görüntülerin zanlının iddia edilen suçlarını “titizlikle belgelediğini" söyledi.

MAĞDURLAR 7 İLE 15 YAŞ ARALIĞINDA

Mağdurların 7 ila 15 yaş arasında olduğu ve bir bölümünün yurt dışında yaşadığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında suçların 2018 ile 2025 yılları arasında işlendiğinin iddia edildiği belirtildi.

SAHTE PROFİLLERLE TUZAK

Polis, zanlının popüler sosyal medya, oyun ve mesajlaşma platformlarında hem erkek hem kadın kimliğiyle çok sayıda sahte hesap açtığını ileri sürdü. Zanlının çocukları “kandırma, zorlama ve tehdit” yoluyla cinsel içerikli görüntü göndermeye yönlendirdiği iddia edildi.

Yetkililer, zanlının 596 ayrı suçtan itham edildiğini, bunlar arasında 200’den fazla “çocuk istismarı materyali üretimi” ve 87 “internet üzerinden çocukla cinsel faaliyet” suçlamasının bulunduğunu bildirdi.

Polis yetkilisi, olayın “son derece endişe verici ve sarsıcı” olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYADA ARTAN RİSK

Polis, çocukların uygulamalar, oyunlar ve sosyal medya üzerinden istismar edilmesine dair vakalarda artış görüldüğünü, bunun çocuklar üzerinde ağır travmalara yol açtığını belirtti.

Öte yandan Avustralya, çevrim içi risklerdeki artışı gerekçe göstererek kısa süre önce 16 yaş altındakilerin birçok popüler sosyal medya platformunu kullanmasını yasaklamıştı.