Sahte sosyal medya paylaşımı yüzünden bir gecede tonlarca patatesi yok oldu

Polonya’nın Podkarpacie bölgesindeki Dąbrowica kasabasında yaşayan çiftçi Piotr, bu yılki patates hasadının tamamının bir gecede kaybolduğunu görünce şoke oldu. Sosyal medyada çıkan sahte bir paylaşımda, çiftçinin patateslerini satamadığı için bedava dağıttığı iddia edilmişti.



Paylaşıma inanan çok sayıda kişi, çiftçinin tarlasına giderek patatesleri toplamaya başladı; çiftçi ise pazartesi günü tarlasını kontrol ettiğinde büyük bir çoğunluğun kaybolduğunu fark etti.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

“68 yaşındayım ve hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir kabus gibi” diyen Piotr, olayın sorumlularının kendisiyle iletişime geçmesini ve durumu barışçıl bir şekilde çözmesini umduğunu ve aksi takdirde konunun savcılığa taşınabileceğini belirtti.



Piotr, bazı kişilerin tarladan 6 römork, yaklaşık 60 ton patates aldığını, kendisinin o hafta sonu şehir dışında olduğu için olaya müdahale edemediğini anlattı.



Piotr ayrıca, 25 yıldır Dąbrowica’daki tarlasını işlediğini ve henüz polise başvurmadığını, hala insanların gerçek durumu anlayıp aldıklarını geri getirmesini umduğunu söyledi.