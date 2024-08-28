Sahte Youtuber yüzlerce çocuğa şantaj yaptı, 17 yıl hapis cezası aldı

Youtuber gibi davranarak genç kızlara şantaj yapan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed bugün mahkemeye çıktı. 29 yaşındaki Rasheed’in ABD, İngiltere, Japonya ve Fransa’nın da bulunduğu 20 ülkeden 286 kişiyi “sevdiklerine müstehcen mesajlar ve görüntüler göndermekle” tehdit ettiği belirtildi. Avustralyalı yetkililer, “Bu dava Avustralya'nın en korkunç istismar davalarından biridir” değerlendirmesinde bulundu. Dava sonucunda Rasheed, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sahte Youtuber yüzlerce çocuğa şantaj yaptı, 17 yıl hapis cezası aldı

’da fenomeni gibi davranarak yüzlerce genç kıza kamera karşısında cinsel eylemlerde bulunmaları için şantaj yapan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Kurbanlarının üçte ikisinin 16 yaşın altında olduğu Rasheed, mahkemede taciz ile ilgili 119 suçlamayı kabul etti. Rasheed, 2033 yılında şartlı tahliye için başvurabilecek.

Pert Mahkemesi’nde görülen davaya göre, 29 yaşındaki Rasheed’in ABD, İngiltere, Japonya ve Fransa’nın da bulunduğu 20 ülkeden 286 kişiyi “sevdiklerine müstehcen mesajlar ve görüntüler göndermekle” tehdit ettiği belirtildi.

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İNTİHARA MEYİLLİ ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

Rasheed ‘in 15 yaşında Amerikalı bir Youtuber gibi davranarak hedefleriyle sohbet ettiği aktarıldı.

Şantaja maruz kalan çocukların birçoğunun intihara meyilli olduğu ve çocuklardan birinin kendine zarar verdiğine dair Rasheed’e görüntüler gönderdiği bildirildi.

Yargıç, Rasheed'in çocukların “bariz sıkıntılarına” ve “aşırı korkularına” rağmen şantaja devam ettiğini söyledi.

YAŞAM BOYU TRAVMA

Federal Polisi Komiser Yardımcısı David McLean mahkemede, “Bu adamın dünyanın dört bir yanındaki kurbanlarını ve onların yaşadıkları sıkıntı, aşağılanma ve korkuyu hiçe sayması, bu davayı Avustralya'da kovuşturulan en korkunç istismar davalarından biri haline getirmektedir. Bu tür çevrimiçi sömürü ve istismar yıkıcıdır ve yaşam boyu travmaya neden olur” dedi.

Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, daha önce arabasında 14 yaşındaki bir çocuğa 2 kez cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 5 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı.

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