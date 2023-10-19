Sakharov ödülü Mahsa Amini'nin oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük insan hakları ödülünün bu yılki sahibi İran'da ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybedeb Mahsa Amini ve İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük Hareketi oldu.

Sakharov ödülü Mahsa Amini'nin oldu

Geçen yıl kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle 'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini ve İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük Hareketi, Sakharov Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülü, 1988'den bu yana her yıl genelinde insan hakları ve düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor. Mahsa Amini'nin ölümü İran'da milyonlarca kişinin sokaklara dökülmesine neden olmuş, İran polisi aylarca süren protestoları güçlükle bastırmıştı. Öte yandan, bu yılki Nobel Barış Ödülü de, İran'da Mahsa Amini protestoları sırasında tutuklanan aktivist Nergis Muhammedi'ye verilmişti.

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