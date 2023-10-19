Sakharov ödülü Mahsa Amini'nin oldu

Geçen yıl kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini ve İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük Hareketi, Sakharov Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülü, 1988'den bu yana her yıl dünya genelinde insan hakları ve düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor. Mahsa Amini'nin ölümü İran'da milyonlarca kişinin sokaklara dökülmesine neden olmuş, İran polisi aylarca süren protestoları güçlükle bastırmıştı. Öte yandan, bu yılki Nobel Barış Ödülü de, İran'da Mahsa Amini protestoları sırasında tutuklanan aktivist Nergis Muhammedi'ye verilmişti.