Sakız Adası yanıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ada boşaltıldı
Yunan adalarında tatiller başlarken Sakız Adası'nda orman yangınları patlak verdi. Adada 22 Temmuz'a kadar olağanüstü hal ilan edildi, bakanlar kundaklama iddialarına yanıt verdi.
Yunanistan'ın Sakız Adası, orman yangınlarıyla boğuşuyor.
Büyük yangın 24 saatten fazla süredir devam ediyor. Yunan itfaiyesinin son güncellemesine göre yangın artık tek bir cephede ilerliyor.
Yunanistan basının bildirdiğine göre göre sabahtan bu yana 112'ye Leptopoda, Agios Georgios Sykoussis, Dafnonas, Agia Paraskevi Karyon ve Resta bölgelerinin tedbir amaçlı boşaltılması için birkaç kez çağrı yapıldı.
Saat 13.30'dan kısa bir süre sonra yeni bir mesajla Vessa, Lithi, Elatas ve Armolia bölgelerinden Kontelopou üzerinden Livadia kapalı spor salonuna tahliye çağrısı yapıldı.
Dünden bu yana Agios Markos Vrontadou, Karyes, Varvasi, Evreti, Vaviloi, Dafnonas, Ververato, Chalkio, Vasileoniko, Grou, Zyfias, Agios Makarios Vrontadou, Agios Panteleimonas, Kastromina, Paryfes, Gialourika, Panagia başta olmak üzere 17 yerleşim yerinin boşaltıldığı kaydedildi .
KUNDAKLAMA İDDİALARINA YANIT
Hava kuvvetleri Pire limanından feribotla adaya inmeye devam ediyor. Adada şu anda 11 orman komando birliği ve 38 araçla 190 itfaiyecinin görev yaptığı kaydedildi.
Sakız Belediyesi, Sivil Savunma Genel Sekreteri Nikos Papaevstathiou'nun kararıyla 22 Temmuz'a kadar adada olağanüstü hal ilan edildi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yiannis Kefalogiannis, Sivil Koruma Bakanı ile birlikte askeri araçlarla adaya gitti.
Bakan Kefalogiannis, kundaklama soruşturmalarıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Adanın coğrafi bölgelerinde haklı olmayan farklı cephelerin açılmasından endişeli ve kaygılıyız. Bu nedenle, bu da araştırılması gereken önemli bir konudur. Ancak koordinasyondan sonra daha fazlasını söyleyebileceğiz."
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