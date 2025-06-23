Sakız Adası yanıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ada boşaltıldı

Yunanistan'ın Sakız Adası, orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Büyük yangın 24 saatten fazla süredir devam ediyor. Yunan itfaiyesinin son güncellemesine göre yangın artık tek bir cephede ilerliyor.



Yunanistan basının bildirdiğine göre göre sabahtan bu yana 112'ye Leptopoda, Agios Georgios Sykoussis, Dafnonas, Agia Paraskevi Karyon ve Resta bölgelerinin tedbir amaçlı boşaltılması için birkaç kez çağrı yapıldı.



Saat 13.30'dan kısa bir süre sonra yeni bir mesajla Vessa, Lithi, Elatas ve Armolia bölgelerinden Kontelopou üzerinden Livadia kapalı spor salonuna tahliye çağrısı yapıldı.



Dünden bu yana Agios Markos Vrontadou, Karyes, Varvasi, Evreti, Vaviloi, Dafnonas, Ververato, Chalkio, Vasileoniko, Grou, Zyfias, Agios Makarios Vrontadou, Agios Panteleimonas, Kastromina, Paryfes, Gialourika, Panagia başta olmak üzere 17 yerleşim yerinin boşaltıldığı kaydedildi .